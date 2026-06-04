Se aproximan lluvias a Santiago: Dos fenómenos dejarán precipitaciones este sábado y la próxima semana en la RM

04 jun. 2026 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

La Región Metropolitana se prepara para recibir dos eventos de lluvias durante los próximos días, luego de varias semanas marcadas por la escasez de precipitaciones y el déficit hídrico. Así lo adelantó el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, quien explicó que se aproxima un cambio en las condiciones atmosféricas que permitirá el retorno de lluvia a la zona central del país.

Primer pulso se vivirá este sábado

El primer episodio se registraría este sábado, aunque con características acotadas. De acuerdo con los pronósticos, algunas comunas de la Región Metropolitana podrían recibir precipitaciones débiles asociadas a una inestabilidad.

Paine, San Bernardo y algunos sectores de la provincia de Maipo y la provincia de Cordillera podrían registrar algunas gotas ocasionales durante la mañana.

La próxima semana tendrá un evento importante

Sin embargo, el evento meteorológico de mayor relevancia llegaría durante la próxima semana. Leyton señaló que la estabilidad atmosférica observada durante mayo comenzará a modificarse gradualmente con el avance de nuevos sistemas frontales desde el océano Pacífico.

El experto recordó que desde hace varios días venía anticipando la posibilidad de lluvias para la segunda semana de junio. "Lo habíamos dicho, lo más probable entre el 10 y el 14 era la probabilidad de precipitaciones, se mantiene", afirmó.

Imagen creada con IA usando fotos de agencia Aton

Según explicó el especialista, el cambio de condiciones comenzará a evidenciarse durante la tarde del martes 9 de junio, cuando se produzca el ingreso de nubosidad y de un sistema frontal de amplia extensión sobre la zona centro-sur del país.

"El cambio se produce el martes en la tarde y el miércoles se esperan precipitaciones en Santiago", sostuvo Leyton, confirmando que la capital volvería a registrar lluvias tras un período prolongado de tiempo seco.

Lluvia podría llegar hasta Coquimbo

El meteorólogo indicó además que las estimaciones han ido ajustándose con el paso de los días. "Para el día 10 de junio hay que ajustar los valores, porque podrían ser tal vez más altos", señaló, dejando abierta la posibilidad de que los montos de precipitación sean superiores a los proyectados inicialmente.

Las precipitaciones no solo alcanzarían a la Región Metropolitana. Leyton sostuvo que existe una alta probabilidad de que el fenómeno también afecte a las regiones de Valparaíso y Coquimbo, ampliando el alcance del sistema frontal hacia sectores más al norte de la zona central.