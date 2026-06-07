Se construirá un segundo Túnel Chacabuco: Estas son las obras de ampliación que tendrá la autopista Santiago-Los Andes

07 jun. 2026 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Autopista Los Libertadores, o Ruta 57, es la carretera que une la ciudad de Santiago con la localidad de Los Andes y, por medio de un enlace con la Ruta 60 CH, el paso internacional de Los Libertadores hacia Argentina.

Actualmente, la autopista que cruza las comunas de Quilicura, Huechuraba, Colina, Tiltil, Rinconada, Los Andes y Calle Larga se encuentra en medio del proceso de su segunda licitación, mediante el cual se concretarán una serie de obras para elevar su estándar de servicio.

Nuevo Túnel Chacabuco y modernización de la ruta

De acuerdo a la ficha del proyecto, está prevista la ampliación de la doble vía y la construcción de terceras pistas en algunos sectores. Además, se busca mejorar la conectividad transversal en sus ramales, especialmente en la Región Metropolitana, y se dará continuidad y mejoramiento a las calles de servicio.

El proyecto, que tiene un presupuesto oficial de 946,2 millones de dólares, considera también la evaluación de un nuevo trazado de conexión entre la Ruta 57 y la Ruta 60 CH, con el cual se busca mejorar la conexión hacia el complejo fronterizo internacional.

Chicureo Hoy

Entre el inicio de la autopista en Américo Vespucio y Colina se consideran 23 km de terceras pistas. También se creará una nueva conexión transversal, en la misma comuna de Colina, que unirá por medio de una doble calzada de dos pistas por sentido la Ruta 5 Norte con la Ruta 57.

Sin embargo, la obra principal de esta relicitación será la construcción de un nuevo Túnel Chacabuco paralelo al actual, lo que busca dar solución al actual cuello de botella de la autopista que pasa de una doble calzada unidireccional a una calzada simple bidireccional.

Finalmente, el proyecto incluye la incorporación de pórticos de telepeaje, el mejoramiento de enlaces, pasarelas, atraviesos, áreas de servicio y emergencias. Según el cronograma oficial, la puesta en servicio de la totalidad de las obras será el año 2035.

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