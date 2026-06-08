Gran decomiso de droga en puertos chilenos: Incautan más de 100 toneladas ocultas en cargamentos de madera

08 jun. 2026 - 12:14 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes, se dio a conocer un histórico decomiso de droga en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso, donde se incautaron más de 103 mil kilos de sustancias ilícitas ocultas en cargamentos de madera provenientes de Bolivia.

La investigación permitió detectar 45 contenedores contaminados con cocaína, ketamina y otras sustancias asociadas al procesamiento de drogas, en un procedimiento que fue calificado como uno de los más importantes registrados en el país.

Ocultaban droga en madera

Según detallaron las autoridades, las organizaciones criminales utilizaban productos de madera como método de ocultamiento para el envío de droga hacia distintos mercados internacionales.

Los cargamentos eran declarados como productos forestales y la madera presentaba alta densidad, humedad y volumen, factores que limitaban tanto el escaneo convencional como la detección mediante el uso de perros.

Sin embargo, gracias al trabajo investigativo y al análisis de las cargas, se logró establecer que cada contenedor contenía entre un 10% y un 20% de sustancias ilícitas.

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó que el hallazgo fue resultado de un trabajo investigativo de largo plazo. "No fue un golpe de suerte. Esto fue definitivamente producto de trabajo; esto fue producto de análisis", afirmó.

Droga iba a ser distribuida en todo el mundo

Las autoridades explicaron que las organizaciones utilizaban Chile como plataforma logística para enviar los cargamentos contaminados hacia puertos estratégicos de Europa, Norteamérica, Oceanía y África.

Las cargas tenían como destino diversos mercados internacionales, entre ellos Alemania, Bélgica, Francia, España, Portugal, Italia, Estados Unidos, México, Reino Unido y Nueva Zelanda.

Al respecto, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, calificó el operativo como un procedimiento sin precedentes: "Este es un procedimiento histórico, por el volumen de incautación, por la sofisticación. Este tipo de incautaciones nos muestra efectivamente el enemigo al que nos enfrentamos", aseguró.

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