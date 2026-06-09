Caso María Ercira: PDI y Fiscalía realizan nuevo operativo en fundo Las Tórtolas por la desaparición de la adulta mayor
- Por Vicente Guzmán | Roberto Saa
¿Qué pasó?
La Policía de Investigaciones (PDI) acudió este martes al fundo Las Tórtolas, ubicado en la comuna de Limache, en el marco de la investigación por la desaparición de María Ercira, quien fue vista por última vez en ese lugar en mayo de 2024.
El procedimiento fue encabezado por la Fiscalía Occidente junto a dos brigadas de la PDI, y corresponde a peritajes y trabajos de rastreo que comenzaron durante la tarde de este lunes.
Retoman búsqueda en sector clave del fundo
Las diligencias se concentran en zonas cercanas al restaurante y al estacionamiento del fundo Las Tórtolas, sector donde fue vista por última vez la adulta mayor.Ir a la siguiente nota
El operativo considera rastreos terrestres y el uso de drones para el reconocimiento de las cerca de 30 hectáreas del fundo.
Cambio de fiscal marcó nuevo enfoque en la investigación
Uno de los puntos clave del caso es el cambio en la conducción de la investigación. El pasado 21 de mayo, el fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén, asumió la causa por la desaparición de María Ercira y también la arista por eventual obstrucción a la justicia.
La decisión se produjo luego de una solicitud de la familia, que cuestionó el desarrollo de las diligencias previas y denunció "sesgos y negligencias", además de falta de confianza en el trabajo del Ministerio Público en la región de Valparaíso.
No obstante, la causa se mantiene bajo reserva, por lo que no se han entregado mayores detalles oficiales sobre el actual operativo.
Dos años de búsqueda sin resultados
María Ercira Contreras desapareció el 12 de mayo de 2024 mientras compartía un almuerzo por el Día de la Madre junto a su familia en el restaurante del fundo Las Tórtolas, en Limache. En ese momento, la adulta mayor fue al baño y no se volvió a tener rastro de ella.
Desde entonces, el caso ha incluido extensas diligencias con apoyo de la PDI, búsqueda con drones, perros especializados y peritajes en terreno, sin resultados.
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