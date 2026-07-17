Por "sistema frontal": Meteorología emite actualización de aviso por tormentas eléctricas en zonas de cuatro regiones del país

17 jul. 2026 - 18:01 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por probables tormentas eléctricas para este viernes y sábado. El evento tendrá lugar en zonas de cuatro regiones del país.

El fenómeno se registrará desde la tarde de este viernes 17 hasta la madrugada del sábado 18, a raíz de la condición sinóptica llamada "Sistema frontal".

¿Dónde se registrará el fenómeno?

Región de Coquimbo: Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos y Cordillera

Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos y Cordillera Región de Valparaíso: Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos y Cordillera

Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos y Cordillera Región Metropolitana: Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera

Cordillera Costa, Valle, Precordillera y Cordillera Región de O'Higgins: Litoral, Cordillera Costa y Valle

¿Qué significa un aviso meteorológico según la DMC?

La DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

Todo sobre Sistema frontal