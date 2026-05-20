Senapred emite alerta SAE para evacuar sector de Antuco por incendio forestal
¿Qué pasó?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación del sector Alto Rocue, en la comuna de Antuco, región del Biobío, debido a un incendio forestal que afecta la zona.
Para reforzar el proceso de evacuación en terreno, Senapred activó el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), mecanismo que permite enviar mensajes masivos a la población en situaciones de riesgo.
El organismo hizo un llamado a la ciudadanía a actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta presentes en el lugar.Ir a la siguiente nota
Senapred también recordó a los habitantes considerar a sus mascotas y sus necesidades durante el proceso de evacuación.
A través de X, se han viralizado algunos registros del siniestro, donde se puede ver que se trata de llamas de grandes proporciones.
19:20 | ?#Antuco INCENDIO FORESTAL en sector Alto Rocue.— Alejandro Alegria ? (@alegriagonzaa) May 20, 2026
?@Senapred activa ALERTA SAE. @RedGeoChile @reddeemergencia @Sepulinares @RNE_Alpha_8 @bombabelloto @JavierFloresQu6 @cleivamoris @djgraff_German @NodoRiesgo @nimbusmeteorol pic.twitter.com/FRH2rZqVsF
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