Funcionario de la PDI fue víctima de intento de robo de su vehículo en Cerrillos: Efectuó disparos para repeler a los delincuentes

20 may. 2026 - 19:12 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este miércoles, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) fue víctima de un intento de robo de su vehículo en la comuna de Cerrillos, en la Región Metropolitana.

Según información que entregó la PDI, el hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas, mientras el detective se dirigía a su domicilio. Al llegar a la intersección de Avenida Suiza con Pedro Aguirre Cerda, el funcionario fue abordado por tres sujetos desconocidos, quienes con un elemento contundente rompieron uno de los vidrios del vehículo en el que se desplazaba.

A raíz de la situación anterior, y tras ver en peligro su integridad física, el detective se identificó e hizo uso de su arma en dos ocasiones.

¿Qué dijeron desde la PDI?

El subprefecto Agustín Urbina, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Metropolitana Occidente, explicó que luego de los disparos que realizó el funcionario, los antisociales "se dieron a la fuga en dirección norte y salieron corriendo. Inmediatamente, el funcionario inició una persecución a pie, logrando observar que a pocos metros abordaron un vehículo y se dieron a la fuga en dirección desconocida".

La autoridad de la PDI señaló que se están realizando coordinaciones con los centros asistenciales para corroborar si ha llegado alguna persona que presente una lesión por impacto de bala, y que pueda estar relacionada con este hecho.

Sobre el estado de salud del detective afectado por este intento de robo, el subprefecto Urbina indicó que "el funcionario policial no fue lesionado. Se encuentra sin ningún tipo de lesiones".

La PDI continúa realizando las pericias correspondientes para dar con el paradero de los delincuentes.

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