Caen dos integrantes de "Los Tequeños" en La Legua: Iban en un auto robado y con las patentes falsificadas

20 may. 2026 - 18:10 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de un control realizado por Carabineros en Avenida Santa Rosa con calle Alcalde Pedro Alarcón, en la comuna de San Joaquín, fueron detenidos dos delincuentes que iban en un vehículo encargado por robo y que además portaba patentes falsas.

El par de sujetos circulaba en las cercanías de la Población la Legua Emergencia y pertenece a la banda denominada "Los Tequeños", integrada por venezolanos.

Fiscalización por parte de Carabineros

Motoristas de la policía uniformada efectuaban controles vehiculares y de identidad en la zona, y se dieron cuenta de que un vehículo Chevrolet Groove transitaba con sus patentes falsificadas.

Al realizar la fiscalización de rigor, los carabineros detectaron que la documentación del auto también estaba falsificada, por lo que ambos sujetos fueron detenidos de inmediato.

Luego se constató que el vehículo, perteneciente a una chilena, fue robado el pasado miércoles 6 de mayo en Pudahuel.

Detención de la banda "Los Tequeños"

Tras la detención de estos dos extranjeros de la banda “Los Tequeños”, se verificó que uno de ellos mantenía detenciones anteriores por varios delitos, como falsificación de instrumento público.

El mayor de Carabineros Óscar Llantén, de San Joaquín, dijo que "el oportuno trabajo de los efectivos policiales permitió detener a estos infractores de ley, gracias a una constante focalización de los servicios preventivos desplegados en la comuna".

Y añadió que "en San Joaquín existe un trabajo permanente entre Carabineros, el Municipio y la comunidad para enfrentar este tipo de situaciones, lo que permite desarrollar cursos de acción para detener y poner a disposición de los tribunales a quienes cometen este y otra clase de delitos".