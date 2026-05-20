Hombre muere en resort de Coquimbo: Sufrió un paro cardiorrespiratorio

20 may. 2026 - 17:24 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, se registró la muerte de un huésped del Resort Rosa Agustina de Guanaqueros, en la región de Coquimbo.

Según la información que Carabineros de Coquimbo entregó a Meganoticias.cl, la víctima corresponde a un hombre de nacionalidad chilena, de 63 años de edad, quien tenía antecedentes cardiácos.

Desde la institución policial indicaron que, de forma preliminar, el hombre murió producto de un paro cardiorrespiratorio después de almorzar.

No se originó un procedimiento policial

Carabineros también señaló a Meganoticias.cl que solo se dispuso la concurrencia de personal del Servicio Médico Legal (SML) y no se solicitó la concurrencia de una unidad especializada de la PDI o Carabineros para realizar pericias.

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