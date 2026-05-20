Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Hombre muere en resort de Coquimbo: Sufrió un paro cardiorrespiratorio

¿Qué pasó? 

Este miércoles, se registró la muerte de un huésped del Resort Rosa Agustina de Guanaqueros, en la región de Coquimbo.

Según la información que Carabineros de Coquimbo entregó a Meganoticias.cl, la víctima corresponde a un hombre de nacionalidad chilena, de 63 años de edad, quien tenía antecedentes cardiácos.

Lo más visto de Nacional

Desde la institución policial indicaron que, de forma preliminar, el hombre murió producto de un paro cardiorrespiratorio después de almorzar.

Ir a la siguiente nota

No se originó un procedimiento policial

Carabineros también señaló a Meganoticias.cl que solo se dispuso la concurrencia de personal del Servicio Médico Legal (SML) y no se solicitó la concurrencia de una unidad especializada de la PDI o Carabineros para realizar pericias.

Todo sobre Policial

Leer más de

Notas relacionadas