Iba borracho, escapó de un control y volcó: Detienen a sujeto que contrabandeaba álbumes y láminas del Mundial desde Chile

20 may. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de nacionalidad peruana fue detenido en Argentina luego de protagonizar una persecución policial y volcar el vehículo en el que transportaba un cargamento de álbumes y láminas del Mundial de Fútbol 2026 ingresadas presuntamente de contrabando desde Chile.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la Ruta Nacional 7, a la altura de la localidad de Punta de Vacas, en la provincia de Mendoza.

Intentó escapar de control de Gendarmería

Según informaron medios argentinos, efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” realizaban controles vehiculares a la altura del kilómetro 1.200 cuando detectaron un automóvil Ford Focus circulando de manera sospechosa y con las luces apagadas.

Ante esta situación, personal de Gendarmería realizó señales lumínicas y maniobras preventivas para que el conductor detuviera el vehículo sobre la berma.

Sin embargo, el automovilista ignoró las instrucciones, evadió el control e incluso embistió el móvil de seguridad antes de continuar escapando por la ruta.

Vehículo terminó volcado al costado de la ruta

Tras el incidente, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado y alertaron a otras unidades de la zona.

Pocos kilómetros más adelante, encontraron el automóvil volcado a un costado del camino, con el conductor atrapado en el interior.

De acuerdo con fuentes oficiales, el hombre presentaba evidentes signos de ebriedad al momento de ser auxiliado por los efectivos.

Llevaba álbumes y láminas del Mundial 2026

Durante la inspección al vehículo, Gendarmería descubrió una importante cantidad de álbumes y láminas del Mundial de Fútbol 2026, mercancía que habría sido ingresada ilegalmente desde Chile.

El cargamento fue avaluado en 17.666.843 pesos argentinos, equivalentes a cerca de 11 millones de pesos chilenos.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Federal de Mendoza, mientras que la mercadería fue incautada y puesta a disposición de la Dirección General de Aduanas (DGA).

En tanto, el vehículo también fue decomisado por orden judicial y el conductor trasladado a la comisaría 23ª de Mendoza, donde quedó a disposición de la justicia mientras continúa la investigación.