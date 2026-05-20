El cambio que integró Parque Arauco con la apertura de dos niveles

20 may. 2026 - 19:32 hrs.

¿Qué pasó?

Parque Arauco le dijo adiós al clásico patio de comidas. Durante la semana pasada, el centro comercial ubicado en Las Condes inauguró "Food Court", un nuevo espacio gastronómico de dos niveles que busca impulsar un formato inédito en nuestro país: una propuesta híbrida que mezcla cadenas de comida rápida tradicionales con lo mejor de la gastronomía de autor.

El debut de este sector implicó la apertura de los niveles 4 y 5 del mall, sumando un total de 1.784 metros cuadrados de área bruta locataria a la operación del grupo ligado a la familia Said. Con esta ampliación, el recinto incrementó su capacidad de asientos saltando de las 1.200 ubicaciones que tenía el formato anterior a un total de 1.800 plazas disponibles.

Marcas exclusivas y terraza para el after office

La propuesta contempla un total de 26 locales y tres módulos comerciales. La gran novedad es el arribo de Peruvian Street Food y Vapiano Express, dos marcas creadas exclusivamente para este espacio y que no tienen presencia en ningún otro mall de Chile. A este debut se integran operadores como Ramen One, Emporio Schwencke, El Valenciano y Falafel Republic, consolidando un ecosistema de 94 propuestas culinarias en todo el complejo.

Además de la comida, el lugar destaca por su propuesta urbana. El recinto cuenta con una terraza con vista hacia el Parque Araucano y el sector de Nueva Las Condes, la cual fue diseñada tanto para los almuerzos diarios como para instancias de tarde y noche que incluirán barras y futuros proyectos de música en vivo ideales para el after office.

La trastienda de una millonaria expansión

Esta inauguración forma parte de la "Fase Cerro Colorado", una etapa clave dentro del plan macro de desarrollo de Parque Arauco Kennedy que contempla una inversión global de US$ 193 millones y la adición de 35.400 metros cuadrados. De hecho, el operador señaló que la obra gruesa de la nueva torre de oficinas ya alcanzó un 99% de ejecución, proyectando potenciar el mall como un punto de encuentro conectado con la futura línea del Metro.

El estreno de este sector también marca el inicio de una renovación interna, ya que la compañía prepara la reconversión del antiguo patio de comidas, el cual dejará una superficie libre de aproximadamente 4.500 metros cuadrados totales. Aunque el destino final de esa ala se mantiene bajo reserva, desde la administración confirmaron que se encuentran en negociaciones para la utilización del espacio.

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