Interferiado 21 de mayo: ¿Habrá "peaje a luca"?

20 may. 2026 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) proyectó que cerca de 500 mil vehículos abandonarán la Región Metropolitana durante el interferiado por el 21 de mayo, en el marco de la conmemoración de las Glorias Navales.

Ante el masivo desplazamiento esperado entre este miércoles y el domingo 24 de mayo, las autoridades realizaron un llamado a programar los viajes y evitar los horarios de mayor congestión.

¿Habrá peaje a luca?

Las autoridades precisaron que, al tratarse de un interferiado y no de un fin de semana largo convencional, no se implementarán medidas especiales de contingencia.

De esta manera, no habrá restricción de tránsito ni tampoco sistema de “Peaje a Luca”.

MOP llamó a evitar horarios punta

El subsecretario del Ministerio de Obras Públicas Nicolás Balmaceda Jimeno explicó que, pese a que este año el feriado cae jueves y no configura un fin de semana largo tradicional, igualmente se espera un importante flujo vehicular.

“Se estima una proyección de 500 mil vehículos que van a abandonar la Región Metropolitana con ocasión de la celebración de las Glorias Navales”, señaló la autoridad.

Además, indicó que el principal llamado es a planificar los viajes, evitar las horas punta y conducir con precaución.

En tanto, el retorno más masivo hacia Santiago se registraría durante la tarde del domingo 24 de mayo, jornada en la que se proyecta el ingreso de más de 135 mil vehículos a la capital.

Ruta 5 Sur concentrará el mayor flujo vehicular

El MOP indicó además que la Ruta 5 Sur será la vía con mayor circulación de automovilistas durante este periodo.

En el peaje Nueva Angostura se proyecta la salida de cerca de 150 mil vehículos y el ingreso de aproximadamente 145 mil automóviles hacia Santiago.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a conducir de manera responsable y revisar previamente el estado de las rutas para evitar accidentes y atochamientos durante este interferiado.