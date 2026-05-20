Codelco reportó cerca de 27 mil toneladas de cobre que no existían: Despidió a un ejecutivo y presentó denuncia a la fiscalía

20 may. 2026 - 21:01 hrs.

¿Qué pasó?

El directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) tomó conocimiento este miércoles de una auditoría interna que detectó desviaciones en el registro de producción de cobre del año 2025. Como resultado, la empresa desvinculó a un ejecutivo, amonestó a otros profesionales involucrados y presentó una denuncia ante el Ministerio Público.

La investigación fue instruida por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) tras una denuncia ingresada el 3 de marzo de 2026. La auditoría concluyó que hubo desviaciones en dos divisiones: 20 mil toneladas métricas de cobre fino (tmf) en División Chuquicamata y 6.875 tmf en División Ministro Hales, cifras que equivalen "aproximadamente al 2% de la producción propia de Codelco informada para el año".

Según un comunicado de Codelco, los materiales involucrados "requerían procesamiento posterior, no cumplían cabalmente las condiciones exigidas por la normativa interna para ser considerados productos terminados, y debieron mantenerse registrados como productos en proceso".

La auditoría estableció responsabilidades sobre siete ejecutivos y un exejecutivo de Casa Matriz y las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales. Se detectaron "incumplimientos normativos, uso improcedente de normas de excepción y deficiencias en aprobaciones obligatorias, así como efectos sobre el cálculo de metas e incentivos corporativos".

Las medidas que adoptó Codelco

Codelco resolvió desvincular a un ejecutivo, amonestar al resto de los involucrados y presentar una denuncia ante el Ministerio Público "para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue la eventual existencia de hechos que pudieran revestir carácter de delito".

Además, la empresa deberá recalcular los incentivos variables asociados a los indicadores alterados y actualizará su normativa interna "incorporando estándares y mejores prácticas internacionales".

El directorio destacó que "fue la propia institucionalidad de Codelco, a través de sus mecanismos internos de control, supervisión y gobierno corporativo, la que abordó e investigó estos hechos". La empresa reafirmó que actuará "con la máxima firmeza frente a cualquier desviación de sus normas y controles internos".

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