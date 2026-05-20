UNICEF ubica a Chile en el último lugar de ranking sobre bienestar infantil entre 37 países

20 may. 2026 - 21:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, alertó sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en Chile luego de publicar un informe que posicionó al país en el último lugar de un ranking de bienestar infantil entre 37 naciones analizadas.

El estudio, titulado “Desigualdad de oportunidades: niños, niñas y adolescentes en desigualdad económica”, evaluó variables relacionadas con salud física, bienestar mental y habilidades académicas.

Chile obtuvo el peor resultado general

De acuerdo con el informe, Chile registró el peor desempeño global entre todos los países incluidos en el análisis.

Además, el país también quedó en la última posición específicamente en el área de salud física infantil.

Uno de los datos destacados por UNICEF es que el 20% de las familias con mayores ingresos percibe más de 10 veces lo que recibe el 20% más pobre, marcando la mayor brecha económica observada en el reporte.

Chile lidera cifras de sobrepeso infantil

Entre los antecedentes más preocupantes, el informe reveló que el 58% de los niños y adolescentes entre 5 y 19 años presenta sobrepeso.

La cifra corresponde a la más alta entre los países estudiados y supera ampliamente el promedio general del informe, que alcanza el 28%. Por otra parte, el reporte también evidenció problemas de acceso a la alimentación.

Según UNICEF, un 13% de los estudiantes de 15 años declaró haber omitido comidas debido a falta de dinero, porcentaje superior al promedio del estudio, que se ubica en 9%.

Informe alerta por segregación escolar

En materia educativa, el documento indicó que solo un 36% de los adolescentes de 15 años logra competencias básicas en matemáticas y lectura, muy por debajo del promedio de 55% registrado en el informe.

Asimismo, UNICEF concluyó que Chile presenta uno de los sistemas educativos con mayor segregación socioeconómica entre escuelas.

El índice de segregación escolar del país alcanza 0,37, cifra considerablemente superior al promedio de 0,24 registrado entre las naciones analizadas.