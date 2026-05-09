Así puedes postular al voluntariado para abrazar a bebés al cuidado del Estado: Revisa las fechas y requisitos

09 may. 2026 - 16:09 hrs.

¿Qué pasó?

La Fundación Abrázame realizó un nuevo llamado para sumar voluntarios que abracen a bebés de entre 0 y 3 años que se encuentran al cuidado del Estado en residencias o centros de salud, una medida que busca entregar una presencia más permanente en el día a día de los menores.

Desde la organización explicaron que el objetivo de la iniciativa "Abrázame+ Primera Infancia" no se basa en visitas esporádicas, sino en una presencia constante. "Por eso, buscamos evitar la rotación y favorecer relaciones más estables entre niños y adultos", señalaron.

Según explicaron, este tipo de vínculo es relevante para favorecer aspectos como la regulación del estrés, el desarrollo cerebral temprano y futuras trayectorias de aprendizaje y salud que marcarán la vida del niño.

¿Cómo es el proceso de postulación?

La convocatoria considera una charla informativa obligatoria a las 20:00 horas del próximo martes 13 de mayo a través del canal de YouTube de la Fundación Abrázame (@fundacionabrazame).

Los interesados en participar se pueden inscribir por el sitio web de la fundación o rellenando el formulario de inscripción; sin embargo, esto no se trata de la postulación formal.

Quienes sean seleccionados deberán participar de una formación de tres meses antes de comenzar el acompañamiento de los bebés y deberán realizar una evaluación psicológica entre el 25 de mayo y el 5 de junio, cuyos resultados se conocerán el 12 de junio.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Los requisitos para participar de "Abrázame+ Primera Infancia" son los siguientes:

Ser mayor de 25 años .

. No tener antecedentes penales ni estar atravesando un duelo reciente.

ni estar atravesando un duelo reciente. Disponibilidad para realizar visitas diarias y participar en una instancia formativa semanal, junto con otras condiciones personales que aseguren la compatibilidad con el rol.

y participar en una instancia formativa semanal, junto con otras condiciones personales que aseguren la compatibilidad con el rol. El voluntariado requiere un alto nivel de compromiso.

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