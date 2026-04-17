Bono Control Niño Sano: Este es el documento que debes mostrar para recibir el aporte

17 abr. 2026 - 16:00 hrs.

El Bono Control Niño Sano es un beneficio adscrito al subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, que está diseñado para favorecer económicamente a las familias con integrantes menores de 6 años.

En 2026, este aporte se encuentra valorado en $10.000 por cada niño o niña menor de 6 años del grupo familiar, siempre que se cumpla con los requisitos. El cumplimiento debe permanecer por el período que determine el Plan de Intervención, firmado por la familia destinataria.

De acuerdo con ChileAtiende, esta es una bonificación no postulable que se entrega a los hogares de forma mensual y que es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado chileno.

¿Cuál es el documento que se muestra para recibir el Bono Control Niño Sano?

El informe oficial establece que para recibir el aporte es necesario tener al día el control de salud del niño sano o niña sana, según sea el caso.

En consecuencia, el documento que acredita esta vigencia y que debe mostrarse para recibir el beneficio es el carnet de control de niño sano o niña sana. El documento debe presentarse en la municipalidad en la que se realice el trámite.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Además de pertenecer a los programas del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades, es necesario cumplir con otros requisitos para acceder al Bono Control Niño Sano.

Entre los requerimientos familiares se encuentra haber firmado la carta compromiso y el Plan de Intervención y estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.

Además, es necesario que tengan integrantes menores de 6 años al 31 de marzo del año respectivo, y que, por consiguiente, acrediten tener al día el control de salud del niño sano o niña sana.

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