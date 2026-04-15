Bono por Asistencia Escolar: Así puedes cobrar el beneficio

15 abr. 2026 - 13:00 hrs.

Fomentar la educación es clave para el desarrollo del país. Por ello, el Estado entrega el Bono por Asistencia Escolar, un aporte económico mensual que apoya a las familias más vulnerables y premia la responsabilidad escolar de los estudiantes.

Este beneficio no requiere postulaciones, ya que el sistema lo activa de forma automática al cumplir la meta. Sin embargo, es vital que los hogares favorecidos conozcan exactamente cómo, cuándo y quién debe realizar el cobro de esta ayuda estatal.

¿Cómo se cobra el Bono por Asistencia Escolar?

De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Social (Mindeso), una familia puede cobrar este beneficio de las siguientes formas:

Depósito electrónico: el monto se transfiere a la cuenta bancaria de la persona designada como cobradora. Si no tiene cuenta, el Ministerio le abrirá una CuentaRUT sin costo y tendrá que acudir a BancoEstado para activarla.

el monto se transfiere a la cuenta bancaria de la persona designada como cobradora. Si no tiene cuenta, el Ministerio le abrirá una CuentaRUT sin costo y tendrá que acudir a BancoEstado para activarla. Pago presencial: se puede retirar el efectivo acudiendo con la cédula de identidad a la sucursal de la Caja Los Héroes o de BancoEstado correspondiente al domicilio.

En este último caso, el usuario dispone de un plazo máximo de seis meses para efectuar el cobro. Si se pasa ese tiempo, el sistema asume que la familia renuncia al beneficio.

Monto del Bono por Asistencia Escolar

Para el año 2026, la familia recibirá $10.000 mensuales por cada niño, niña o adolescente que cumpla los requisitos. Además, es compatible con cualquier otro subsidio del Estado.

Cabe mencionar que se paga mensualmente, pero con un desfase de tres meses. Por ejemplo: la asistencia del mes de julio se paga en octubre.

Requisitos para acceder al Bono por Asistencia Escolar

La asignación se activará automáticamente una vez que la familia reúna las siguientes condiciones:

Pertenecer a Chile Seguridades y Oportunidades y estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.

Tener integrantes en la familia de entre 6 y 18 años de edad, cumplidos al 31 de marzo del año respectivo.

Tener integrantes de entre 6 y 18 años que estén cursando estudios en un establecimiento reconocido por el Estado, ya sea en educación básica o media.

Cumplir una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%.

¿Quién puede cobrar el Bono por Asistencia Escolar?

El sistema para asignar a un cobrador está diseñado para que el dinero llegue a quien esté realmente a cargo del estudiante, siguiendo un orden de prioridad:

La madre de los menores de edad.

Una mujer mayor de 18 años que sea jefa de hogar (o pareja del jefe de hogar).

Una mujer mayor de 18 años que cumpla la función de dueña de casa.

Si no hay mujeres en el hogar que cumplan lo anterior, se le paga al hombre mayor de 18 años que sea el jefe de hogar.

Cualquier otra mujer mayor de edad de la familia o, si no existe, cualquier hombre mayor de edad.

Si no existen las anteriores, a la persona mayor de edad que tenga bajo su cuidado al menor.

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