Bono por Deber Asistencia Escolar: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

14 abr. 2026 - 12:00 hrs.

Fomentar la educación tiene su recompensa, ya que el Bono por Deber Asistencia Escolar entrega $10.000 mensuales a las familias más vulnerables para apoyarlas económicamente e impulsar la escolarización de los más pequeños.

Se trata de un beneficio estatal que busca incentivar la asistencia regular a clases, cuyo pago es automático y no requiere postulación previa, siempre que el joven cumpla con un porcentaje estricto de asistencia al aula.

¿Qué se necesita para acceder al Bono por Deber Asistencia Escolar?

De acuerdo a ChileAtiende, se debe pertenecer al Subsistema Seguridades y Oportunidades y cumplir con lo siguiente:

Participar activamente en el Acompañamiento Psicosocial (APS) o en el Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

Tener integrantes en la familia de entre 6 y 18 años de edad, cumplidos al 31 de marzo del año en que se entrega.

Tener integrantes en la familia que estén cursando enseñanza básica o media en un establecimiento educacional reconocido por el Estado.

Cumplir con una asistencia escolar de 85% o más. Durante enero y febrero, se toma en cuenta el promedio de asistencia del período de julio a diciembre del año anterior.

¿Cómo se paga el Bono por Deber Asistencia Escolar?

Los beneficiarios no deben hacer algún trámite para solicitarlo, ya que se activa automáticamente al firmar el Plan de Intervención y la carta de compromiso del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

Asimismo, el Ministerio de Educación (Mineduc) es la entidad encargada de acreditar la asistencia escolar mensual de forma interna.

Se paga en conjunto con el Bono de Protección y el Bono Base Familiar, ya sea por depósito bancario a la CuentaRUT o de forma presencial. En este último caso, el plazo para cobrarlo es de seis meses.

Si el monto permanece dicha cantidad de tiempo sin ser cobrado, se entenderá que la familia renunció al mismo y se extinguirá.

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