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¿Cuándo se paga la segunda cuota del Bono Escolar 2026?

El Estado ya realizó el primer pago del Bono Escolar, un aporte que se entrega una vez al año por cada hijo y que busca aliviar los gastos que enfrentan las familias durante el año académico.

Este beneficio contempla un monto total de $89.164, el cual se paga en dos cuotas iguales de $44.582, siempre que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos.

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¿Cuándo se paga la segunda cuota?

La segunda cuota del Bono Escolar, correspondiente a $44.582, se pagará durante el mes de junio de 2026.

Cabe recordar que en marzo, junto con la primera cuota, se entregó una Bonificación Adicional de $37.666 por cada hijo que cause el beneficio, siempre que los funcionarios tengan una remuneración líquida igual o inferior a $1.060.493.

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Requisitos para recibir el Bono Escolar

Para acceder a este beneficio, es fundamental cumplir con ciertas condiciones, principalmente relacionadas con la situación laboral y educacional.

Uno de los requisitos clave es que los hijos estén cursando estudios regulares en alguno de los siguientes niveles:

  • Enseñanza prebásica (1er y 2do nivel de transición)
  • Educación básica y media
  • Educación superior
  • Educación especial

Estos estudios deben realizarse en establecimientos del Estado o reconocidos por este.

¿Quiénes pueden recibir el beneficio?

El Bono Escolar está dirigido a funcionarios públicos y trabajadores del ámbito educacional. Según la normativa, incluye a:

  1. Personal asistente de la educación en sectores de la Administración del Estado traspasados a municipalidades
  2. Trabajadores de establecimientos parvularios financiados por Junji vía transferencia de fondos o SLEP
  3. Funcionarios de establecimientos particulares subvencionados
  4. Trabajadores de establecimientos técnico-profesionales
  5. Directores, educadores de párvulos y asistentes de la educación parvularia
  6. Personal de establecimientos dependientes de DAEM, DEM o corporaciones municipales de educación
  7. Personal académico y no académico de universidades estatales

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