Bono Logro Escolar: Esta es la edad máxima para recibirlo

10 abr. 2026 - 08:00 hrs.

El Estado premia la obtención de buenas calificaciones con el Bono Logro Escolar, un pago estatal de hasta $85.057 dirigido para estudiantes y que respalda económicamente a sus familias.

Aunque su requisito más conocido es tener un rendimiento académico sobresaliente, la normativa vigente establece tope de edad para recibir este beneficio, junto con la calificación socioeconómica y regularidad de los estudios.

¿Hasta qué edad se puede recibir el Bono Logro Escolar?

De acuerdo a ChileAtiende, este deja de pagarse a los 24 años, por lo que el estudiante podrá recibirlo hasta los 23 años con 11 meses y 29 días de edad.

Sin embargo, no es el único requisito. El alumno también tendrá que reunir las siguientes condiciones para calificar:

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 30% más vulnerable.

Su grupo familiar debe ser beneficiario del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar.

Debe cursar entre quinto básico y cuarto medio, durante el año escolar anterior.

Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Formar parte del 30% de mejor rendimiento académico de su promoción o egreso durante el año anterior.

Montos del Bono Logro Escolar

La cantidad que entrega se divide en dos tramos, conforme al rendimiento académico que tenga el beneficiario:

Recibe $85.057: si está dentro del primer 15% con mejor rendimiento de su promoción.

si está dentro del primer 15% con mejor rendimiento de su promoción. Obtiene $51.036: si pertenece al segundo 15% con mejores notas.

El monto se deposita automáticamente en la Cuenta RUT del beneficiario o de su apoderado, por lo que es importante mantener su información financiera actualizada.

Si no tiene una, el Ministerio de Desarrollo Social solicita la apertura de una CuentaRUT sin costo, la cual debe ser activada para retirar el dinero en una sucursal de BancoEstado, acudiendo con la cédula de identidad.

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