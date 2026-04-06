Bono Logro Escolar: Este grupo recibirá el monto más alto

06 abr. 2026 - 10:00 hrs.

El Estado reconoce el esfuerzo académico de los estudiantes más destacados con el Bono Logro Escolar, un aporte económico que se les entrega automáticamente en septiembre sin realizar ninguna postulación.

Los pagos de este beneficio se dividen en dos categorías, dependiendo exclusivamente de las calificaciones obtenidas por el alumno, siempre que pertenezca al 30% con mejores notas.

¿Quiénes reciben el monto más alto del Bono Logro Escolar?

Según ChileAtiende, la asignación de $85.057 está destinada para estudiantes dentro del primer 15% con mejor rendimiento de su promoción. Se les entrega $51.036 si pertenecen al segundo 15% con mejores notas.

Requisitos para obtener el Bono Logro Escolar

Al momento de la entrega del beneficio, se evaluará que cada alumno cumpla con lo siguiente:

Tener 24 años de edad o menos.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y estar dentro del 30% más vulnerable de la población, al 31 de marzo del año anterior a aquel en que se pague el bono.

Cursar entre quinto básico y cuarto medio, durante el año anterior.

Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media, reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

El monto correspondiente se deposita automáticamente a la cuenta bancaria del beneficiario o de su apoderado, por lo que es importante mantener su información financiera actualizada.

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