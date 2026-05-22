¿Qué implica estar en el 40% más bajo del Registro Social de Hogares?: Conoce los factores que influyen en el cálculo

22 may. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Registro Social de Hogares (RSH) es uno de los principales instrumentos utilizados por el Estado para determinar el acceso de las familias a distintos beneficios, subsidios y programas sociales.

La clasificación se organiza por tramos, que van hasta el 100%, según la situación socioeconómica de cada hogar.

Dentro de ese sistema, el tramo del 40% corresponde al grupo de hogares con menores ingresos y mayor vulnerabilidad del país. Ante esto, suelen generarse dudas sobre cómo se determina que una familia quede en dicho tramo y no en uno superior.

¿Cómo se calcula el tramo del Registro Social de Hogares?

La Calificación Socioeconómica es una medida que ordena los grupos familiares que forman parte del Registro Social de Hogares (RSH) y se obtiene a partir de distintos antecedentes del hogar, considerando principalmente los ingresos de todos los mayores de 18 años que lo integran.

Sin embargo, el cálculo no depende únicamente del dinero que recibe una familia.

El sistema también toma en cuenta la composición del hogar, es decir, cuántas personas viven en él, sus edades y si existen integrantes con dependencia, necesidades educativas especiales o invalidez, variables que se agrupan en un Índice de necesidades.

Por ejemplo, un hogar con dos adultos mayores generará un gasto o exigencias mayores que uno compuesto por adultos sin discapacidad, por lo que su Ingreso equivalente corregido resultará menor en comparación, permitiendo ubicarlo en un tramo de mayor vulnerabilidad.

En esta misma línea, un hogar donde viven cinco personas y existe solo un ingreso mensual podría quedar en un tramo inferior al de una familia compuesta por dos integrantes con el mismo monto de ingresos, ya que el cálculo considera cuántas personas dependen económicamente de esos recursos.

Factores que pueden sacar a un hogar del tramo del 40%

Incluso si una familia se sitúa inicialmente en el tramo del 40%, existe una evaluación adicional llamada "Test de medios" que puede reubicarla en un tramo superior.

Este mecanismo se activa cuando el hogar presenta bienes o gastos considerados incompatibles con un nivel alto de vulnerabilidad, como propiedades de alto avalúo fiscal, vehículos, planes de salud costosos y colegios con mensualidades iguales o mayores a $100.000.

Cuando un hogar acumula dos o más factores catalogados como "de alto valor" o "de muy alto valor", puede ser automáticamente reordenado en tramos superiores de la Calificación Socioeconómica.

Junto con esto, otro elemento relevante corresponde a los ingresos del padre o madre que no vive en el hogar.

En aquellos casos donde existen hijos menores de 21 años, o hasta 24 si estudian, el sistema puede considerar los ingresos de ese progenitor para recalcular el tramo socioeconómico.

Por ejemplo, si una madre vive con sus hijos y el padre no reside en el hogar, pero registra ingresos altos en otro Registro Social de Hogares, ese antecedente podría influir en la evaluación final y mover al grupo familiar a un tramo superior.

¿Qué diferencia existe entre el tramo del 40% y los otros tramos?

Las familias ubicadas hasta el 40% del RSH corresponden a los hogares de menores ingresos y mayor vulnerabilidad socioeconómica dentro del país.

Por eso, son los primeros hogares priorizados para acceder a los beneficios más focalizados del Estado, como bonos, subsidios habitacionales, apoyos en salud, educación y programas sociales que utilizan el RSH como criterio.

Luego aparecen los tramos del 41% al 50%, del 51% al 60% y del 61% al 70%.

En tanto, el tramo del 80% incluye a hogares que no necesariamente pertenecen a los grupos de mayores ingresos del país, pero que igualmente presentan una situación económica superior respecto de los tramos anteriores.

Por encima de ese rango se encuentran los hogares clasificados entre el 81% y el 90%, además del tramo del 91% al 100%. Corresponden a familias de mayores ingresos o con un estándar de vida más alto.

¿A qué pueden acceder las personas que están dentro del 40%?

Las personas y familias que se encuentran dentro de los tramos hasta el 40% del Registro Social de Hogares pueden acceder a distintos beneficios estatales, dependiendo de los requisitos específicos de cada programa. Revisa algunos a continuación:

Subsidio al gas licuado : Cupón de gas de 27 mil pesos que entrega el Estado. Conoce los detalles aquí.

: Cupón de gas de 27 mil pesos que entrega el Estado. Conoce los detalles aquí. Subsidio eléctrico : Las postulaciones a la quinta convocatoria están prontas a comenzar. Puedes revisar más información en esta nota.

: Las postulaciones a la quinta convocatoria están prontas a comenzar. Puedes revisar más información en esta nota. Subsidio Familiar (SUF) y Subsidio Familiar Automático: Pueden optar a ellos las familias que sean parte del 40% más vulnerable del RSH. Ambos aporten entregan $21.243 mensuales por carga familiar y de $42.486 en el caso de las personas con discapacidad. Puedes leer más en este artículo.

¿A qué tramo pertenece mi hogar?: Cómo acreditar tu situación socioeconómica

Las familias que estén inscritas en el RSH pueden conocer su clasificación socioeconómica ingresando al sitio web www.registrosocial.gob.cl.

Allí deben presionar "Ir a mi registro" e iniciar sesión con Clave Única. Tras ingresar al sitio, en la parte superior de la pantalla, aparecerá "Clasificación socioeconómica" y el sistema mostrará el porcentaje de vulnerabilidad de la familia.

Además, Para acceder a gran parte de los bonos y beneficios del Estado, las familias deben presentar su Cartola Hogar. Este documento oficial del Registro Social de Hogares (RSH) es fundamental para acreditar el nivel socioeconómico en cualquier trámite.

Conoce los detalles de la Cartola Hogar aquí.

También, puedes informarte en detalle sobre los factores que afectan el cálculo de tu Registro Social de Hogares en este documento.

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