22 may. 2026 - 16:00 hrs.

Revisar si se tienen montos sin cobrar de la Pensión Garantizada Universal (PGU) es muy sencillo, por medio de los canales gubernamentales dispuestos para tal fin.

Este beneficio económico, administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS), se paga mensualmente a quienes tienen una edad igual o superior a los 65 años y cumplen con los requisitos estipulados por la ley.

De acuerdo con ChileAtiende, el monto que se recibe por este concepto depende de la pensión base que tenga el destinatario. Si se reciben hasta $789.139, la PGU será de $231.732, si se reciben entre $789.139 y 1.252.602, la PGU será de montos variables y si se recibe a partir de $1.252.602, no se tiene derecho a PGU.

Así puedes revisar si tienes montos sin cobrar de la PGU

Para saber si se tienen montos sin cobrar de la PGU, es necesario ingresar en la plataforma de Consulta de pensión o beneficios sin cobrar, por medio del siguiente enlace.

Una vez allí, se debe ingresar el RUN y la fecha de nacimiento (con día, mes y año) del destinatario, para desplegar los detalles de esta información, los medios de pago y el estado del trámite.

Los beneficiarios de pueden hacer la solicitud de inmediato y, adicionalmente, escoger la forma de pago que se prefiere.

En el caso de tener dudas respecto al proceso o a la disponibilidad, se puede acudir al call center 101 de ChileAtiende o al +56 4 4236 20 00 si la comunicación es desde el extranjero.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la PGU?

Los requisitos para acceder a la PGU son los siguientes:

Tener 65 años cumplidos. Sin embargo, la solicitud puede ser ingresada a partir de los 64 años y 9 meses de edad.

No formar parte del 10 % más rico de la población, lo que se acredita a través del Puntaje de Focalización Previsional, que considera datos del Registro Social de Hogares (RSH).

Acreditar residencia en territorio chileno con el certificado de viajes que entrega la PDI, cumpliendo simultáneamente ciertas condiciones.

Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602.

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