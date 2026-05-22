Gonzalo Yáñez revela grave problema de salud que lo llevó a urgencias: "Me explotaba el cuerpo"

22 may. 2026 - 17:10 hrs.

¿Qué pasó?

El músico Gonzalo Yáñez compartió una publicación en sus redes sociales donde relató el complejo estado de salud que enfrentó durante los últimos días y que terminó con una internación de urgencia.

El cantante de origen uruguayo, que fue guitarrista Los Prisioneros durante la década de los 2000, contó que todo comenzó el jueves con síntomas que se agravaron rápidamente, hasta que el domingo debió acudir a urgencias.

"Nunca me había sentido tan mal. Me explotaba el cuerpo. Tenía una falla multiorgánica severa… dijeron los doctores", escribió en una publicación que compartió en su cuenta de Instagram.

El relato del músico

En su mensaje, Yáñez explicó que fue sometido a diversos estudios médicos mientras intentaban determinar qué estaba provocando el cuadro que afectaba su salud.

"Me realizaron un sin fin de estudios tratando de entender qué era lo que me sucedía, e indicaron distintos tratamientos para intentar estabilizarme", relató.

Sobre la gravedad de su estado, agregó: "Yo no tenía conciencia de la situación en la que me encontraba. Estaba realmente fuera de la realidad", comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gonzalo Yan?ez (@gonzalo_yanez)

Según explicó, con el paso de las horas lograron encontrar el tratamiento adecuado, lo que permitió que comenzara a evolucionar favorablemente.

"Ya fuera de riesgo"

Yáñez señaló que días después pudo dimensionar lo ocurrido tras conversar con el médico que lo atendió: "Recién el lunes, ya fuera de riesgo, el doctor me hizo saber que el cuadro con el que entré a urgencia fue muy grave y de no haber llegado a tiempo pude no haberla contado", expresó.

El músico informó que ya recibió el alta médica y que comenzó su proceso de recuperación, planteándose como objetivo poder llegar a las presentaciones que tiene programadas para fin de mes en el sur del país.

Finalmente, agradeció al equipo médico y a su familia por el apoyo recibido durante los días que permaneció internado: "Gracias a todo el equipo de doctores, enfermer@s y staff de UC Christus. No tengo palabras", escribió.

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