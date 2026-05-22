Destacada deportista chilena apareció en Los 80 de niña y pocos lo habían notado: Registro se viralizó en TikTok

22 may. 2026 - 15:56 hrs.

¿Qué pasó?

En redes sociales se viralizó un video en TikTok que llamó la atención de los usuarios por una inesperada aparición de una joven deportista en una de las series chilenas más recordadas de los últimos años.

En ese registro, una usuaria identificó que en un capítulo de la serie Los 80 aparece siendo niña la deportista chilena Valentina Toro, actual referente del karate nacional y medallista de oro en los Juegos Panamericanos 2023.

Su paso por la serie

Anteriormente, la deportista había recordado su experiencia participando en la producción cuando era estudiante, señalando que durante las vacaciones de invierno aprovechaba de integrarse al rodaje como extra. "Me pagaban como 10 luquitas al día", recordó.

Toro relató que sus padres trabajaban en servicios de alimentación para productoras, lo que la acercó desde pequeña al mundo de la televisión.

Además de su paso por la serie Los 80, también apareció en comerciales. Uno de ellos le valió un apodo en el colegio: Chocapic.

@elentmay Llegué a gritar por ver la Torito 🫶🏼💕✨ #los80 #valetoro @Valentina Toro #karate #chile🇨🇱 #serie ♬ Funny Song - Funny Song Studio & Sounds Reel & Thomas Hewitt Jones

Recuerdos con el elenco

Toro comentó que en el equipo de trabajo de Los 80 se generaba un ambiente cercano durante el periodo de grabaciones, y que incluso en algunas ocasiones compartían fuera del set.

En ese contexto, recordó que llegaron a ver episodios de la serie junto a integrantes del elenco en la casa de la actriz Tamara Acosta. Al respecto comentó que: "Yo era muy chica, sí, me acuerdo, pero poco”

La deportista también mencionó que en su infancia participó en otros trabajos audiovisuales y comerciales, lo que hizo que varias personas del área técnica la reconocieran años después en distintos proyectos.

"Me encuentro con maquilladoras, vestuaristas o eléctricos que se acuerdan de mí y de mis papás. Me dicen: ‘¡Vale Yuko, te conozco desde chica!’", contó, recordando con emoción esta etapa de su vida.

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