Acusado de abusar de una niña quemó la casa tras ser descubierto por su familia

22 may. 2026 - 16:46 hrs.

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedó un hombre de 62 años, luego de ser acusado de abusar sexualmente de una menor de 11 años en la localidad de Dichato, en la comuna de Tomé, región del Biobío.

La víctima, quien sería nieta de su pareja, grabó parte de los ataques para buscar ayuda. Estos hechos se remontan a 2025, cuando el imputado le habría realizado tocaciones y actos de connotación sexual a la menor de edad.

Antecedentes del caso

La fiscal jefe de Tomé, Ana María Aldana, expuso que la niña afectada grabó parte de los ataques ocurridos en enero de este año. “Por temor, no dio a conocer estos antecedentes, esperando que alguien encontrara en el teléfono las imágenes que ella había registrado para que pudieran ayudarla”, relató.

Bajo ese contexto, habría sido una tía la que, al revisar el teléfono, descubrió los videos y alertó sobre los hechos, lo que derivó en la presentación de una denuncia, donde el sujeto quemó una vivienda al ser descubierto.

Tras eso, familiares de la víctima recriminaron al hombre y le exigieron que abandonara la vivienda, pero el sujeto reaccionó con amenazas y luego, tras quedarse solo, le prendió fuego al inmueble.

“Tenemos antecedentes para creer que él incendió la casa, que quedó destruida en forma total”, añadió la fiscal Aldana. Posterior a eso, el sujeto debió ser rescatado de la playa Pingüeral, donde intentó quitarse la vida.

A raíz del autoatendado, estuvo en coma inducido en el Hospital Higuera de Talcahuano. Tras lograr sobrevivir, fue formalizado por abuso sexual reiterado en contra de la menor y también por el delito de incendio, y quedó en prisión preventiva.