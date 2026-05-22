Con pagos diarios de hasta $150.000: empresa logística busca 1.000 conductores para el CyberDay

22 may. 2026 - 18:00 hrs.

Chilexpress, una de las empresas de logística y courier más importantes de nuestro país, abrió una masiva convocatoria para contratar a más de 1.000 conductores a lo largo de todo el territorio nacional, con el objetivo de reforzar sus labores durante la campaña vinculada al próximo CyberDay.

Las personas que resulten seleccionadas podrán acceder a pagos diarios que van desde los $100.000 hasta los $150.000, un monto que variará según el tipo de vehículo con el que cuente cada repartidor.

¿Cuáles son los requisitos?

Ser mayor de 18 años.

Contar con licencia de conducir al día.

Tener vehículo propio (automóvil, camioneta o furgón).

¿Cómo postular?

Si cumples con las condiciones y quieres sumarte a la iniciativa, puedes realizar el proceso de inscripción haciendo clic aquí. Una vez dentro de la plataforma, el sistema te solicitará ingresar los siguientes datos:

Región

Comuna

Datos personales

Tipo de vehículo

Patente de vehículo

Año de vehículo

Modelo de vehículo

Según señaló Cristóbal Lyon, gerente de personas y servicios corporativos de Chilexpress, la medida responde a la necesidad de cubrir la alta demanda logística de la fecha, presentándose como una excelente alternativa económica.

“De cara a uno de los eventos comerciales más relevantes del año, queremos que esta también sea una oportunidad para quienes buscan generar ingresos extra de manera flexible“, agregó el ejecutivo.

¿Cuándo es el próximo CyberDay?

El evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago ya tiene fecha. Según los sitios web oficiales de grandes empresas, la instancia más importante del comercio electrónico se realizará durante tres días, en concreto, del 1 al 3 de junio.

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