Sueldos de hasta $910 mil: Ofrecen más de 2.500 empleos por Cyberday en logística y retail

20 may. 2026 - 18:00 hrs.

El próximo Cyberday de junio ya comenzó a mover el mercado laboral. Eurofirms Group Chile informó que mantiene más de 2.500 vacantes activas a nivel nacional, principalmente en los sectores de logística y retail, con sueldos que fluctúan entre los $540 mil y los $910 mil, dependiendo del cargo y nivel de especialización.

Las ofertas responden al aumento de operaciones que genera el comercio electrónico durante períodos de alta demanda, especialmente en centros de distribución, preparación de pedidos y despacho de productos.

Entre los perfiles más requeridos destacan operadores apiladores, order picker, operarios de bodega y cargos asociados a distribución y preparación de pedidos, funciones consideradas clave para responder al incremento de compras en línea.

¿Cómo postular a las vacantes?

Las personas interesadas pueden revisar y postular a las ofertas laborales a través del sitio web oficial de Eurofirms Group Chile.

Al ingresar a la sección “Encuentra trabajo”, los postulantes podrán registrar su perfil y solicitar el puesto que les interese según cargo o zona geográfica.

¿Dónde están las vacantes y cuánto pagan?

La empresa informó que las vacantes se concentran principalmente en la Región Metropolitana, especialmente en comunas como Quilicura, Lampa, Pudahuel, San Bernardo y Renca, además de otras zonas con actividad industrial relevante como Antofagasta y Ñuble.

Los sueldos van desde los $540.000 hasta los $910.000, según el nivel de especialización y responsabilidades del cargo.

Además, existen alternativas part-time, orientadas a personas que buscan complementar ingresos o acceder a jornadas laborales más flexibles.

Las vacantes se concentran en:

Los cargos más buscados:

Operadores apiladores

Order picker

Operarios de bodega

Cargos de distribución

Preparación de pedidos

El impacto del Cyberday en el empleo

El crecimiento sostenido del comercio electrónico ha incrementado la demanda por trabajadores operativos durante eventos masivos de ventas, como el Cyberday, debido a la necesidad de mantener la continuidad en la cadena logística.

“La capacidad de adaptarse rápidamente a peaks de demanda es tan importante como la infraestructura logística misma”, señaló Vanesa Rosales, Staffing Leader de Eurofirms Group Chile.

La ejecutiva sostuvo además que los perfiles operativos cumplen un rol clave en el funcionamiento de la cadena logística durante períodos de mayor actividad comercial.

El empleo transitorio y las posibilidades de continuidad

Desde Eurofirms Group Chile también destacaron el rol del empleo transitorio en períodos de alta demanda, tanto para las empresas como para personas que buscan ingresar al mercado laboral formal o retomar su trayectoria laboral.

“Como compañía del rubro de la gestión de talento, somos conscientes de que el empleo transitorio no solo satisface necesidades de negocio, sino que también cumple un rol social fundamental”, explicó Rosales.

“Para muchos jóvenes representa la primera experiencia laboral formal, mientras que, para personas con una trayectoria interrumpida, se convierte en una oportunidad real de reintegrarse al mercado, con posibilidades concretas de desarrollo y continuidad”, agregó.

La empresa indicó que en sectores como logística y retail es habitual que trabajadores contratados durante períodos de alta demanda puedan extender posteriormente su vínculo laboral o acceder a nuevas oportunidades dentro del mismo rubro.

“No se trata solo de cubrir vacantes, sino de contar con el talento adecuado en el momento preciso. Una operación bien planificada no solo mejora la productividad, sino que impacta directamente en la experiencia del cliente final”, concluyó Rosales.

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