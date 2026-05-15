SKY Airline abre ofertas laborales en Chile: Estos son los cargos y cómo postular
- Por Cristian Latorre
La aerolínea SKY Airline dio a conocer una serie de ofertas laborales disponibles para quienes buscan trabajo en distintas áreas de la compañía a lo largo del país.
Según informó la empresa, actualmente existen múltiples vacantes activas, tanto en áreas operativas como administrativas, lo que abre oportunidades para distintos perfiles profesionales.
Estos son los cargos disponibles
Entre los empleos más recientes publicados por la compañía se encuentran:
- Supervisor de Servicio al Pasajero
- Analista de Finanzas Corporativas
- Instructor Experto
- Especialista Retail
- Técnico de Mantenimiento Aeronáutico
- Analista Control de Gestión Senior
- Certificador
- Desarrollador Front-End
La lista completa de ofertas laborales está disponible en la plataforma oficial de la empresa (en este enlace).
¿Cómo postular para trabajar en SKY Airline?
Para postular a uno de estos empleos, los interesados deben ingresar al portal de empleos de la aerolínea, donde podrán revisar todas las vacantes disponibles.
En el sitio, es posible filtrar las ofertas según distintos criterios, como región, comuna, tipo de jornada laboral e incluso rango de sueldo líquido.
Una vez seleccionado un cargo, el postulante debe hacer clic en “postular”, donde podrá conocer detalles del puesto, incluyendo requisitos, funciones y beneficios.
El proceso se realiza a través de la plataforma Genoma Work, donde el usuario puede iniciar sesión con su cuenta de LinkedIn, Google o mediante correo electrónico.
Posteriormente, deberás completar los datos solicitados, como información personal y currículum, para finalizar la postulación.
El último paso será esperar el contacto por parte de la empresa en caso de cumplir con los requisitos del cargo.
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