SKY Airline abre ofertas laborales en Chile: Estos son los cargos y cómo postular

15 may. 2026 - 18:00 hrs.

La aerolínea SKY Airline dio a conocer una serie de ofertas laborales disponibles para quienes buscan trabajo en distintas áreas de la compañía a lo largo del país.

Según informó la empresa, actualmente existen múltiples vacantes activas, tanto en áreas operativas como administrativas, lo que abre oportunidades para distintos perfiles profesionales.

Estos son los cargos disponibles

Entre los empleos más recientes publicados por la compañía se encuentran:

Supervisor de Servicio al Pasajero

Analista de Finanzas Corporativas

Instructor Experto

Especialista Retail

Técnico de Mantenimiento Aeronáutico

Analista Control de Gestión Senior

Certificador

Desarrollador Front-End

La lista completa de ofertas laborales está disponible en la plataforma oficial de la empresa (en este enlace).

¿Cómo postular para trabajar en SKY Airline?

Para postular a uno de estos empleos, los interesados deben ingresar al portal de empleos de la aerolínea, donde podrán revisar todas las vacantes disponibles.

En el sitio, es posible filtrar las ofertas según distintos criterios, como región, comuna, tipo de jornada laboral e incluso rango de sueldo líquido.

Una vez seleccionado un cargo, el postulante debe hacer clic en “postular”, donde podrá conocer detalles del puesto, incluyendo requisitos, funciones y beneficios.

El proceso se realiza a través de la plataforma Genoma Work, donde el usuario puede iniciar sesión con su cuenta de LinkedIn, Google o mediante correo electrónico.

Posteriormente, deberás completar los datos solicitados, como información personal y currículum, para finalizar la postulación.

El último paso será esperar el contacto por parte de la empresa en caso de cumplir con los requisitos del cargo.