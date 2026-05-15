Joaquín Méndez se emociona hasta las lágrimas tras ver escenas de Héctor Noguera actuando: "Qué pena más grande"

15 may. 2026 - 17:50 hrs.

Un emotivo momento se vivió La Hora de Jugar luego de que el conductor Joaquín Méndez reaccionara a las escenas finales de Héctor Noguera en las teleseries, tras ser homenajeado en el último episodio de Aguas de Oro.

Durante el programa de Mega, Méndez no pudo contener las lágrimas al reflexionar sobre el impacto de la actuación y su capacidad de conectar con experiencias personales.

Joaquín Méndez entre lagrimas

"Ay, qué pena. Qué pena más grande. Ay, Dios mío", dijo Méndez mientras conducía el programa La Hora de Jugar junto a Francisco "Chapu" Puelles.

En esa línea, el conductor profundizó en cómo este tipo de escenas remueve recuerdos íntimos y familiares: "Es que uno automáticamente compara, ¿no? Y automáticamente lo llevas a tu familia. Seguramente le debe pasar a la gente de su casa. Y tal vez vivir algo que puede pasar, que justo también es la canción que le gusta a mi abuela, pero en español, esa misma canción y la canta en todos sus cumpleaños".

"La canta, pide un micrófono y tiene 94 años. Pero no tiene la oportunidad de vivirlo con mi abuelo, porque mi abuelo se fue cuando yo tenía 11 años. Entonces, lo canta, pero ella yo sé que lo imagina", agregó.

El animador destacó que este tipo de interpretaciones logran tocar profundamente a la audiencia. "Entonces, digo, es algo que yo creo que cualquier mortal que ve una escena así y tan bien hecha, le toca la fibra, es imposible".

La importancia de Tito Noguera para el arte nacional

Asimismo, "Chapu" valoró el gran trabajo actoral de Tito Noguera, con quien compartió en Aguas de Oro.

"Es realmente un maestro, amigo, realmente una persona muy importante en el arte para nuestro país", caloró.

Finalmente, recordó que la teleserie Aguas de Oro llegó a su fin recientemente y que incluyó un homenaje al actor antes de su fallecimiento.

"Bueno, y aclarar a la gente que estamos tocando este tema porque la teleserie de Aguas de Oro terminó ayer y hubo un lindo homenaje de alguna manera para él", cerró.