La emotiva despedida de los actores a Héctor Noguera: "Fue un lujo trabajar con él"

28 oct. 2025 - 11:38 hrs.

Este martes por la mañana se confirmó la muerte de Héctor Noguera, destacado actor que en los últimos días atravesó por un complejo estado de salud. Ante la triste noticia, el Presidente Gabriel Boric, que lo visitó el lunes recién pasado, decidió decretar Duelo Oficial.

Una vez que se confirmó el deceso del destacado actor, algunos actores que trabajaron con él conversaron con el matinal "Mucho Gusto" para entregar sus condolencias y contar las experiencias que disfrutaron junto a él.

La despedida de los actores a Héctor Noguera

Uno de los actores que habló con el matinal fue Luciano Cruz-Coke, quien reveló que con Noguera "salíamos a andar en kayak. Él era una persona muy deportista, muy cariñoso y amable. Todo el mundo lo va a echar de menos. Creo que su aporte es enorme".

Andrés Velasco fue invitado a "Mucho Gusto" y contó que "para mí fue un lujo trabajar con alguien que con su sola presencia ya transmite tanto... La gente lo ha sabido valorar y siempre habla de él con mucho cariño porque lo tiene en el corazón".

Claudio Arredondo también quiso aprovechar de hablar sobre "Tito", manifestando: "Yo creo que el gran sello de Tito fue ser muy perseverante. A él le costó mucho al principio, cuando joven le costó ser aceptado... El Tito siguió y siguió y se transformó en un referente de la televisión, el cine y el teatro".

Rodrigo Muñoz, por su parte, contó algo que quizás pocos sabían y que emocionó a José Antonio Neme y Marianne Schmidt en el matinal: "Yo lo quise mucho. Fue mi profesor en la Universidad Católica y me regaló mi primera mascota. Estuvo años conmigo ese perro. Tito siempre fue distinto y escuchó a lo demás", dijo.

Héctor Noguera y Andrés Velasco

Por último, Francisca Imboden, a través de contacto telefónico, indicó que "a uno le da pudor decir cualquier cosa en un momento donde la familia está en silencio, pero de una forma de homenaje, fue fundamental, porque fue mi profe en la escuela y después en el último contacto en el año pasado fue mi compañero de escena. Fue emocionante ser parte de la vida de Tito. Es un honor".

Noguera estuvo trabajando en el área dramática de Mega hasta este año. Incluso, formó parte del elenco de la teleserie "Aguas de Oro", entablando una estrecha relación con sus compañeros de trabajo, que lo respetaban muchísimo.

Todo sobre Famosos chilenos