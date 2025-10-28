Muere el actor Héctor "Tito" Noguera a los 88 años de edad

28 oct. 2025 - 09:19 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes 28 de octubre se confirmó el deceso del reconocido actor nacional Héctor "Tito" Noguera, quien murió a los 88 años de edad.

El artista es considerado una de las figuras más emblemáticas del teatro y la televisión nacional, desarrollando una carrera de más de 40 años en diferentes producciones.

La destacada trayectoria profesional de "Tito" Noguera

El intérprete ha participado en diferentes teleseries de TVN y Canal 13. Posteriormente, arribó al área dramática de Mega, específicamente en el año 2015, debutando en "Casa de Muñecos", producción en la que le dio vida a Sergio Falco.

En 2019, encarnó a Patricio Egaña Mackenna en Juegos de Poder y, en 2021, dio vida a Arturo Thompson en Pobre Novio.

Ya en 2023, Noguera interpretó a Armando Morales en Como la Vida Misma, uno de los personajes más queridos de la teleserie.

En el ámbito del Cine, Héctor Noguera participó en diferentes producciones nacionales, donde las cintas "El chacal de Nahueltoro", "Imagen Latente" y "La Frontera" son algunas de ellas.

"Tito" Noguera también cumplió un rol fundamental en la formación de nuevos profesionales de la actuación, dando clases en diferentes universidades. Además, por 30 años fue parte fundamental del Teatro de la Universidad Católica, siendo protagonista y director de variados montajes.

