"Se agradece la preocupación": Familia de Héctor Noguera se pronuncia sobre el estado de salud del actor

28 oct. 2025 - 00:00 hrs.

La familia de Héctor Noguera emitió un comunicado esclareciendo los rumores en torno al estado de salud del actor. Las especulaciones trascendieron este lunes luego de que el presidente Gabriel Boric abandonara de forma anticipada una actividad para visitar al intérprete.

"Con respecto a los rumores acerca del estado de salud de Héctor Noguera, comunicamos que a sus 88 años, ha estado las últimas semanas en tratamiento médico y continúa en ese proceso", informó la familia del artista.

En su declaración, el clan Noguera expresó también su gratitud por las diferentes muestras de afecto hacia el protagonista de exitosas producciones de la pantalla chica como "Sucupira", "Pampa Ilusión", "Machos" y "Casa de Muñecos".

"Se agradece la preocupación por la salud de Héctor y el respeto a la privacidad de la familia", se lee en el breve comunicado firmado por la familia del actor que actualmente es parte del elenco de "Aguas de Oro" en las pantallas de Mega.

Con más de 60 años de carrera en las artes escénicas, Noguera hizo noticia hace unos meses luego de ser elegido el mejor actor de la historia de Chile, de acuerdo a una encuesta desarrollada por Cadem.

De hecho, fuera de la televisión, el intérprete de 88 años este año protagonizó además el montaje teatral "Caballo de feria" y ha continuado plenamente activo con su trabajo en los escenarios.

Todo sobre Famosos chilenos