Dj Isi Glock presenta a su nueva pareja tras polémica con Karol Lucero: "La personita que escogí para estar a mi lado"

Ilaisa Henríquez, conocida como Dj Isi Glock, presentó en sus redes sociales a su nueva pareja, después de la recordada polémica con Karol Lucero.

A través de su cuenta de Instagram, la actual figura del espectáculo compartió una historia para mostrar a la persona que es su nueva acompañante: una mujer cuya identidad se desconoce.

La nueva polola de Dj Isi Glock

Si bien mostró más de un video junto a su nueva polola, la influencer no la etiquetó en ningún momento, por lo que no hay mayor información acerca de ella.

En los registros, ambas aparecen dándose besos en distintos contextos. En uno de ellos Henríquez la enfoca en las dunas de Concón: "Hoy cumple años la personita que escogí para estar a mi lado", expresó.

La mujer tiene tatuajes y el pelo negro, un estilo similar al de la influencer, que por estos días graba un reality que es transmitido por YouTube.

Dj Isi Glock generó todo tipo de comentarios hace unos meses, cuando se le vinculó a Karol Lucero, que en ese momento estaba en pareja y casado con Fran Virgilio. El animador confirmó que hubo una infidelidad, lo que lo llevó a ser entrevistado en Only Fama y días después dejar el país para "reflexionar".

