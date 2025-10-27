Joaquín Méndez y Mandi Martínez sacan aplausos con creativa revelación de sexo del bebe que esperan: "De Tinder al momento soñado"

27 oct. 2025 - 17:10 hrs.

Joaquín Méndez y su pareja, Amanda Martínez, compartieron con sus seguidores uno de los momentos más esperados: la revelación del sexo de su bebé. La pareja, que anunció el embarazo en agosto pasado, optó por dar a conocer la noticia de una manera creativa y diferente.

A través de Instagram, compartieron un video que comienza en blanco y negro, donde el animador abraza por la espalda a Amanda mientras apoya su mano sobre su pancita. Ella coloca la suya encima y, de pronto, el clip cambia a color y muestra sus manos cubiertas de pintura celeste, revelando así que esperan a un niño.

"De Tinder al momento soñado. Ahora ayuden con el nombre", escribió Joaquín en la descripción del post. Recordemos que el conductor de "La Hora de Jugar" conoció a la odontóloga mediante una aplicación de citas hace más de cuatro años.

La naturalidad del gesto conquistó a sus seguidores. "Me encanta la simpleza con que ustedes dan las noticias", "Me encanta la sencillez, es un momento tan especial saber el sexo del bebe que no necesita tantas parafernalias", "Me encantó esta revelación con tanto amor y sencilla", fueron algunas de las reacciones.

Como era de esperar, también recibieron numerosos mensajes de felicitaciones y buenos deseos en esta nueva etapa por parte de diversas figuras del espectáculo. Diana Bolocco comentó: "Ay me muero ¡Qué emoción!". Fran Virgilio agregó: "Qué lindo video", mientras que Carla Jara celebró con un simple "¡Felicidades!".

Meses atrás, la pareja también publicó un registro que muestra el instante en que "Mandi" le contó a Joaquín que estaba embarazada, momento en el que él no pudo contener las lágrimas. "Una mañana de hace 3 meses cambió todo, la magia más grande… No sé cómo explicarlo, pero en un segundo se me llenó el alma de amor, de nervios, de felicidad", comentó el comunicador en ese entonces.

