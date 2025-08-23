Infidelidad de Karol Lucero: DJ Isi Glock reveló que familia de Fran Virgilio se contactó con ella

23 ag. 2025 - 12:16 hrs.

Only Fama tuvo la oportunidad de conversar con Ilaisa Henríquez, más conocida como DJ Isi Glock, con quien Karol Lucero confirmó haberle sido infiel a su esposa, Fran Virgilio, cuando aún no cumplían un año de matrimonio.

En medio de esta charla, la excarabinera reveló que la familia de Fran Virgilio la contactó luego de que estallara la nueva polémica que remece al también llamado Karol Dance.

DJ Isi Glock revela qué le dijo la familia de Fran Virgilio

"Me ha escrito la familia de Fran, cuando yo subí que iba a hablar en un programa, un pequeño extracto. Y me dijeron que, por favor, no subiera nada, que cuánto yo necesitaba para no hablar de la situación", expuso.

"Dije que la situación la iba a exponer igual, pero, obviamente, con el respeto debido a Fran, de no comentar nada de ella, sino respecto a Karol, yo, y sería", agregó.

"Él se comportaba como soltero"

En medio de la conversación, la artista también expuso el comportamiento del animador: "Yo no soy ilusa, sé que él se casó, porque yo trabajé con Karol un tiempo. Salí a hoteles, a carretes de por medio, qué sé yo, y yo veía que él se comportaba como soltero".

"Entonces, yo asumí que había dos opciones: O él estaba soltero o se quería portar pésimo, no más", cerró.

Para cerrar, la DJ fue consultada sobre el presente de Fran Virgilio, sobre lo cual expresó que "yo creo que ninguna mujer se merece eso. Pero más allá no me puedo hacer responsable, porque no es mi relación".

