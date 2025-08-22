"No decir nada puede parecer más fácil": Karol Lucero reapareció en redes y lanzó reflexión

22 ag. 2025 - 09:26 hrs.

El polémico Karol Lucero será entrevistado en exclusiva esta noche de viernes 22 de agosto en el programa "Only Fama", programa que se emite después de Meganoticias prime.

A su cuenta de Instagram, Karol subió la imagen promocional de redes sociales del episodio de esta jornada de "Only Fama", realizando además una reflexión sobre estos mediáticos días que se encuentra atravesando.

La reflexión de Karol Lucero

Bajo la imagen el también locutor radial escribió, "en la vida todos enfrentamos momentos en los que, por cobardía, vergüenza y desilusión propia, optamos por el silencio. Yo no he sido la excepción".

"No decir nada puede parecermás fácil, pero en realidad es una prisión mental que tortura y además deja abierta la puerta a dudas, a las especulaciones y a que otros construyan versiones que no siempre reflejan la verdad", sumó.

Por último, anunció que "este viernes estaré conversando con Fran García Huidobro y José Antonio Neme en Mega", nuestro canal en el que vale decir, consolidó su carrera como animador de televisión.

Este viernes después de Meganoticias Prime no te pierdas la conversación entre Karol y José Antonio con Fran, solo en "Only Fama".

Historia de Karol Lucero

Todo sobre Famosos chilenos