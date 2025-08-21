Suegra de Karol Lucero revela el estado de Fran Virgilio tras infidelidad del animador: Confirmó separación de la pareja
- Por Nicolás Escárate
María Cecilia Virgilio, suegra de Karol Lucero, reveló cómo se encuentra su hija y el resto de su familia tras conocer el engaño que el animador realizó contra su esposa, Fran Virgilio, junto a una DJ llamada Ilaisa Henríquez, con quien tuvo un affaire hace menos de un mes.
En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), María Cecilia partió diciendo que Fran se encuentra "bien", desdramatizando la situación que ha sido ampliamente comentada en redes sociales y diferentes programas de farándula.
"Nadie se está muriendo"
"No pasa nada tan espantoso, nadie se está muriendo. Esto va a pasar", aseveró María Cecilia, agregando que "estoy conteniendo a mi hija con sus hermanos, sus abuelos, familia. Ella tiene que tomar la decisión si habla o no".Ir a la siguiente nota
Siempre escueta, la suegra de Karol dejó en claro que su hija se encuentra actualmente separada de su marido, a poco más de 9 meses de casarse. Al ser consultada sobre si cree que pueden retomar la relación, Virgilio solo dijo "no sé".
Con respecto a su opinión de Karol Lucero, aclaró que "él sigue siendo mi yerno, familia, siento cariño por él. Son 8 años como mi yerno", sumando que no ha tirado "indirectas" en redes sociales en contra de él como algunos medios han postulado.
"No he subido nada en contra de mi yerno y no me voy a meter", subrayó, cerrando la entrevista con que toda esta situación "es desilusionante. Qué otra cosa va a ser. Lógico".
Leer más de
Notas relacionadas
- "Vamos soltando las cámaras": DJ Isi desmiente a Karol Lucero y afirma que se grabó con más mujeres estando casado
- Haciendo referencia a Karol Lucero: El recordatorio del Gobierno sobre la "pastilla del día después"
- Le dio plazo hasta esta semana: Francisca Virgilio habría echado de la casa a Karol Lucero tras infidelidad