Le dio plazo hasta esta semana: Francisca Virgilio habría echado de la casa a Karol Lucero tras infidelidad

20 ag. 2025 - 09:54 hrs.

Tras enterarse de la infidelidad de Karol Lucero, su esposa Francisca Virgilio habría sido implacable. No solo decidió poner fin al matrimonio —que alcanzó apenas nueve meses de duración—, sino que también le habría exigido al comunicador desocupar en tiempo récord el departamento que compartían.

La decisión llegó luego de que la DJ Ilaisa Henríquez revelara primero en redes sociales, y posteriormente en un programa de televisión, que había tenido un encuentro íntimo con Lucero en las oficinas de la productora Like Media.

Francisca Virgilio habría echado de la casa a Karol Lucero tras infidelidad

En ese escenario, el exchico "Yingo" terminó reconociendo el affaire. Francisca, por su parte, se mantuvo en silencio hasta ayer, cuando expresó su agradecimiento por el apoyo que ha recibido en este complejo momento. "Que todo el amor que me mandan, vuelva a ustedes multiplicado", escribió vía Instagram.

Cecilia Gutiérrez, quien ha seguido el tema desde que salió a la luz, entregó una nueva actualización la noche del martes. En ella reveló que no sería la primera vez que Karol le habría sido infiel a la modelo y que, en ocasiones anteriores, ella lo había perdonado.

Karol Lucero y Fran Virgilio/Instagram

Esta vez, en cambio, sería diferente. "Les puedo contar que Karol y Fran en este momento están separados. Ella le dio estos días para que saque sus cosas del departamento que comparten en La Dehesa. Él está ahora en la casa de su mamá, siendo apoyado por su mamá", relató Gutiérrez.

La panelista de televisión fue más allá y aseguró que Lucero estaría pensando en tomar una radical determinación: "Él está pensando seriamente en la posibilidad de dejar el país porque son varias cosas que se han ido juntando en pocos meses".

Finalmente, Gutiérrez recalcó que, por ahora, no existen posibilidades de reconciliación y que Francisca le dio a Karol plazo hasta el fin de esta semana para abandonar el hogar matrimonial.

