Arenita reacciona a la infidelidad de Karol Lucero a su esposa Fran Virgilio: "Espero que no le esté haciendo lo mismo"

19 ag. 2025 - 17:47 hrs.

La influencer Natalia Rodríguez, más conocida como "Arenita", dio su opinión acerca de la infidelidad que protagonizó su expololo, Karol Lucero, a su esposa, Fran Virgilio, influencer con la que se casó hace cerca de un año.

A comienzos de la década del 2010, Karol y Arenita protagonizaron un mediático pololeo que terminó producto de una infidelidad que cometió el ex ídolo juvenil con Faloon Larraguibel, quien luego se convirtió por largos años en su novia.

La opinión de Arenita

Recordemos que Karol reconoció que tuvo un affaire con una DJ llamada Ilaisa Henríquez hace unas dos semanas en dependencias de "Like Media", oficinas de la empresa comunicacional creada por el locutor.

Una página de Instagram llamada @tiamarak_ publicó una captura de pantalla del extinto programa "Yingo", en la que se veía un mensaje que llegó al celular de Arenita en el que decía: "Anoche me acabo de comer a tu pololo Karol Dance en el after del 26 de avenida La Florida".

Arenita

Ante esta imagen, @tiamarak_ obtuvo una reacción de Rodríguez, quien rememoró lo mal que lo pasó mientras duró su romance con Karol y anheló que Fran no esté sufriendo lo mismo que atravesó ella.

"Qué brígido ver toda la violencia psicológica que me hacía. Espero que no le esté haciendo lo mismo a su esposa", indicó Arenita desde Dinamarca, país donde vive con su esposo de dicha nacionalidad, Jens Bach, con quien tuvo a su hija.

Historia de Arenita

