"Fran, estoy contigo": Daniela Aránguiz le da su apoyo a esposa de Karol Lucero tras infidelidad del animador

La panelista de "Only Fama", Daniela Aránguiz, le dio todo su apoyo a Fran Virgilio, esposa hace casi un año de Karol Lucero, quien recientemente vivió un engaño reconocido por parte de él, junto a una DJ llamada Ilaisa Henríquez.

En su cuenta de X, la DJ cuyo seudónimo es "Isi Glock", realizó una transmisión en vivo en la que dio todos los detalles de la infidelidad que Karol protagonizó con ella, la cual ocurrió hace unas dos semanas en las dependencias de "Like Media", empresa de comunicaciones que pertenece a él.

Daniela Aránguiz le da su apoyo a Fran

A través de sus redes sociales, Daniela, quien ha defendido a Karol Dance en escándalos anteriores, como cuando se conoció que no le pagaba a sus trabajadores con dinero, sino que con "experiencia", esta vez no pudo cuadrarse con él.

"Yo siempre he sido una defensora de Karol Lucero, siempre, pero esto sí que no, no estoy de acuerdo", dijo Daniela de frente a su cámara, pasando luego a preguntarle a otros compañeros de programa su parecer.

Karol Lucero y Fran Virgilio

Sergio Marabolí y Michael Roldán fueron los entrevistados por Daniela, quienes coincidieron con ella y recriminaron el comportamiento que tuvo el locutor radial y animador de televisión contra su esposa.

Para cerrar el video, Daniela retomó su plática con la cámara y dedicó un certero mensaje a Virgilio. "Fran, estoy contigo", finalizó Aránguiz

