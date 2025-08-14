¿De Cuco Cerda? Daniela Aránguiz revela que se encuentra "muy enamorada"

14 ag. 2025 - 11:08 hrs.

La panelista de "Only Fama", Daniela Aránguiz, reveló mediante redes sociales si se encuentra enamorada en este momento de su vida, en el que se encuentra en una relación amorosa con José Manuel "Cuco" Cerda, hermano del chico reality Raimundo Cerda.

A través de su cuenta de Instagram, Aránguiz abrió la ya clásica dinámica de preguntas y respuestas, contestando una serie de consultas referidas sobre diversos temas, entre ellos, su vida amorosa que siempre genera tanto interés.

¿Está enamorada Daniela Aránguiz?

La primera pregunta que recibió Daniela fue nada más ni nada menos sobre su corazón. Al respecto, la panelista de "Only Fama" indicó con toda sinceridad, "así mira (simula latidos con su mano). Está bien, siendo cuidado".

Luego, otra de las preguntas fue "¿estás enamorada?". Al respecto, contestó: "yo soy una enamorada. Muy enamorada", sin mencionar ningún nombre ni situación con la que siente ese gran amor.

¿Quién es Cuco Cerda?

José Manuel Cerda Helfmann no es ajeno al mundo del espectáculo, ya que el joven es hermano del exchico reality Raimundo Cerda, a quien apoyó públicamente durante su paso en "Gran Hermano" y "Tierra Brava".

En 2024 tuvo su primera gran oportunidad en la pantalla chica como parte del elenco del programa juvenil "El Fenómeno". Hoy, continúa su camino en los medios como comunicador en "Agitadores", el espacio de conversación del canal de streaming Porcel TV.

Cuco Cerda

Con 29 años —diez menos que Daniela—, José Manuel se tituló como ingeniero comercial en la Universidad Diego Portales, en abril pasado. Apasionado por los deportes extremos, destaca especialmente en el motocross, disciplina en la que incluso ha logrado coronarse como campeón chileno en la categoría X2.

