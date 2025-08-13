Daniela Aránguiz se lanza sin filtro contra María Paz Arancibia: La acusó de hacer "pataletas de cabra chica"

13 ag. 2025 - 16:36 hrs.

Daniela Aránguiz nuevamente protagoniza una pelea en el mundo de la farándula. En esta oportunidad, la panelista de "Only Fama" puso su ojo en la periodista María Paz Arancibia, quien se hizo famosa en 2024 por tener una cuenta en una plataforma para adultos, al mismo tiempo que trabajaba en un departamento de prensa.

Resulta que a fines del 2024, Arancibia fue convocada a trabajar al mismo programa que Aránguiz, el cual se emite por TV+. Una experiencia que no fue del agrado de la primera antes mencionada, de acuerdo a lo que dijo recientemente en un programa con el tiktoker Danilo 21.

“Ella iba derechamente con un prejuicio, con un juicio de valor. Y con palabras y términos hirientes. Entonces eso ya es otra cosa (...) Yo creo que no estaba preparada para esa bienvenida", dijo María Paz sobre su primer día en el programa.

La respuesta de Daniela Aránguiz

Este martes 12 de agosto, Daniela no quiso quedarse callada ante las declaraciones de Arancibia, y le respondió fiel a su estilo, es decir, en duros términos.

"Es mejor pelear con los potos pelados, ella es un poto pelado (...) No tiene santos en la corte, no tiene peso en televisión, es una periodista fracasada y triste… Porque a ella no le gusta hacer farándula… Estoy hablando de esa niñita que se muestra en pelota en las redes sociales", dijo, evitando decir el nombre de Arancibia.

Asimismo, dejó en claro que si tiene una plataforma de contenido para adultos, es porque no logró brillar en su rol de reportera. "Por algo le fue mal, si le fuera bien como periodista, no se andaría sacando esas fotos", sumó.

Daniela Aránguiz y María Paz Arancibia

También fue enfática en desligarse de que por su culpa decidió renunciar al programa. "A ella le dio una pataleta de cabra chica y dijo que no iba a aguantar que a la Catalina (Pulido) le hicieran más show que a ella que llevaba más tiempo aquí. Y también dijo que su mamá tenía mucho miedo de que ella trabajara conmigo", añadió.

Para cerrar, le envió un recado a la progenitora de Arancibia indicando, "no entiendo por qué el miedo. Porque más miedo a mí como mamá me daría que mi hija venda fotos a quizás qué individuo, que se las compra para quizás qué situación. Eso sí me daría miedo".

