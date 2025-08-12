Luis Mateucci hace mea culpa y pide a Daniela Aránguiz echar pie atrás a demanda: "Hacemos perder el tiempo a la Justicia"

12 ag. 2025 - 14:20 hrs.

Después de meses de aparente tregua, el conflicto entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz estalló nuevamente. La situación llegó a tal punto que la opinóloga interpuso una demanda por injurias y deudas impagas contra el modelo argentino.

Quienes alguna vez fueron pareja protagonizaron una acalorada discusión en un programa de espectáculos donde Mateucci es panelista. A Daniela no le gustó que se hablara de su romance con Cuco Cerda, por lo que llamó en vivo para confrontarlo, dando inicio a un altercado que escalando rápidamente.

Luis Mateucci hace mea culpa y pide a Daniela Aránguiz echar pie atrás a demanda

Aquel episodio habría sido la gota que rebalsó el vaso para Daniela, quien optó en recurrir a la justicia, respaldada por el abogado Claudio Rojas. Días después, Mateucci y Rojas tuvieron un fuerte cara a cara en Primer Plano.

En diálogo con Página 7, Mateucci intentó poner paños fríos a la polémica e hizo una llamativa propuesta. "Hay que hacer un mea culpa, él (Claudio) debería hacerlo, Daniela y yo, los tres, para no seguir con tonteras porque siento que le hacemos perder el tiempo a la justicia, habiendo tantos problemas para que lo pierdan con nosotros", afirmó.

Luis Mateucci/ Instagram

En este sentido, afirmó que por su parte admite sus errores y desea poner fin a todo este embrollo. "Lamentablemente, uno, cuando a veces abre una puerta, sale un trapito que uno no quisiera porque hay mucho cariño de por medio, mucho amor", reflexionó.

El exchico reality reconoció que está dispuesto limar asperezas con Daniela, aunque eso no repare el daño que le causó: "Arreglar las cosas y disculpas, sí, pero que vuelva la amistad, no, porque cuando se meten y me tocan lo más apreciado, que es mi familia, que no tiene nada que ver en todo esto, a mí me duele".

Finalmente, le dedicó algunas palabras a su expareja: "Le deseo lo mejor, le tengo mucho cariño, me hizo mucho bien en mi vida, yo creo que también le hice muy bien en su vida en un difícil momento (…) Ojalá se valore eso y que no perdamos el tiempo en tonteras que no van a llegar a ningún puerto".

