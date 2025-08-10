"Eso me hizo clic": Cuco Cerda se refiere a su relación con Daniela Aránguiz

10 ag. 2025 - 19:15 hrs.

Durante los últimos días se dio a conocer que Daniela Aránguiz volvió a probar suerte en el amor, esta vez de la mano de José Manuel Cerda, más conocido como "Cuco", quien es diez años menor que la panelista de Only Fama.

Si bien Daniela Aránguiz confirmó la relación con el comunicador, no profundizó en detalles del vínculo. No obstante, en conversación con LUN, quien sí se refirió al tema en mayor profundidad, fue él.

Cuco Cerda se refiere a su relación con Daniela Aránguiz

Antes de que su nombre fuera vinculado al de Aránguiz, Cuco ya se estaba abriendo paso en el mundo televisivo, pues es el hermano del chico reality Raimundo Cerda e incursionó como animador en un espacio web. Por estas razones, el rol de la mediática panelista no le era desconocido.

Al respecto, el ingenio comercial de profesión señaló que "a mí me pasa que, para que a uno le guste alguien, esa persona tiene que inspirarte, y ella, por su rol en las comunicaciones, encuentro que es una profesional".

"Hace muy bien su pega. Como sea, están hablando de ella. Eso a mí me genera admiración, y por ahí fue que pensé que la Dani me gusta. Eso me hizo clic, verla desde ese ámbito", admitió.

Así las cosas, el comunicador reconoció que, efectivamente, "nos estamos conociendo desde hace poco más de un mes, aproximadamente, pero la ubico desde hace un tiempo y siempre nos hemos llevado bien como amigos".

"Y de repente pasó. Para mí no era un tema su posición mediática en la tele, yo simplemente le dije 'Dani, me caes la raja, pasémoslo bien, conozcámonos', y así partió todo", relató. "Cuando se supo, fue una ola de comentarios. Somos dos personas pasándola bien y ha sido súper espontáneo".

