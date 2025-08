Podría ir a prisión: Daniela Aránguiz se querella contra Luis Mateucci por injurias

02 ag. 2025 - 14:06 hrs.

Luego de que Daniela Aránguiz confirmara su romance con José Manuel "Cuco" Cerda, su expareja, Luis Mateucci, puso en duda la veracidad de la relación, tras lo cual la opinóloga arremetió sin filtro en su contra, lo que generó, nuevamente, una respuesta por parte del argentino.

Esto abrió una verdadera caja de pandora, ya que para defenderse, Mateucci aseguró en el programa "Que te lo digo" que Aránguiz le marcaba los preservativos, para así darse cuenta si la engañaba, lo que habría desatado que la panelista de Only Fama decidiera tomar acciones legales.

Daniela Aránguiz se querella contra Luis Mateucci

Concretamente, Luis Mateucci expresó que "una vez, en esas idas y vueltas, ella le cortó la punta a un condón. Yo lo repuse, pero se dio cuenta".

Los comentarios, que rápidamente llegaron a Aránguiz, quien se encontraba en Miami, provocaron que la opinóloga se pusiera en contacto con su abogado, Claudio Rojas, para así interponer una querella con injurias graves con publicidad.

"Tenemos un mandato de Daniela para presentarla, ella está de regreso en Chile el día 7 y queremos esperar para que ella la firme y esté acá para enfrentar un poco el tema de medios", expresó la defensa de Aránguiz a La Hora.

"Acá se está atentando contra el honor de ella, por eso la injuria, lo que hizo Luis hablando todas estas ordinarieces que salieron, ahora el Tribunal determinará si se encuentra mancillado el honor de Daniela y de serlo deberá pagar con el tipo de condena que corresponda", agregó.

Además, el abogado expresó que "las condenas son privativas de libertad, estas van de 61 a 540 días y se pueden ver agravadas por el tema de la publicidad".

El estado anímico de Aránguiz

Por otro lado, Rojas también dejó entrever el estado anímico de Aránguiz frente a la situación: "está muy complicada por el tema de los niños, imagina que a los hijos le lleguen este tipo de comentarios, que la mamá anda en esto y el tema se pone feo. A ella le duele mucho y decidió reaccionar. Insisto, está muy afectada, ¿Cómo le explicas estas tonteras que dice Luis a tus hijos? La única manera de pararlo es esta".

"Dios mío, un hombre jamás debería hablar en esos términos de una mujer, cualquier hombre con los pantalones bien puestos no haría estos comentarios. A mí no se me pasaría por la cabeza hacer algo así Quizás como dice Daniela, lo que él busca es colgarse de ella y tener un poco de pantalla. No brilla por sí mismo. Hay que poner un freno a todo esto", cerró.

Todo sobre Daniela Aránguiz