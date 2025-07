"El peor error de mi vida, cafiche de mier...": Daniela Aránguiz sepultó a Luis Mateucci en tensa discusión

31 jul. 2025 - 17:06 hrs.

Daniela Aránguiz no se quedó callada y arremetió sin filtro contra Luis Mateucci después de que el argentino pusiera en duda su romance con José Manuel Cerda, conocido como "Cuco", en el programa "Hay Que Decirlo!".

El exchico reality, quien se desempeña como panelista del espacio de espectáculos, cuestionó la nueva relación de Aránguiz y, para rematar, aseguró que en junio ella misma le habría enviado una foto junto a otro hombre, diciéndole que era su pareja.

Daniela Aránguiz sepultó a Luis Mateucci en tensa discusión

Estas declaraciones generaron la inmediata reacción de Aránguiz, quien llamó al programa desde Estados Unidos y desmintió a su expareja. "Estoy súper molesta (…) yo jamás prohibiría algún tema que tenga que ver conmigo porque yo trabajo en este medio, pero no me gustan los dichos del señor Mateucci".

Acto seguido, la exesposa de Jorge Valdivia desató toda su furia y lanzó durísimas acusaciones contra el trasandino en vivo y en directo. "Hasta cuándo se mete en mi vida y se cuelga de mí. Por qué no cuenta que todavía me paga la mitad del viaje que tuvimos a Brasil, por qué no me paga los muebles que le pague para su departamento", disparó.

Pero eso no fue todo. Fiel a su estilo, Daniela continuó: "Por qué no cuenta, si le gusta tanto meterse en la vida, los demás, y meterse tanto en mi vida y meter a mi familia, por qué no habla de su papá, que todavía le debe plata y se lo ha cagado no sé cuántas veces, por qué no habla de cosas de él, por qué tiene que hablar de mí".

Ya sin paciencia, la opinóloga dejó en claro que fue ella la que puso punto final a su relación con Luis, a quien calificó como: "el peor error de mi vida, cafiche de mier…". "Aunque le duela, yo no quise volver con él, lo tengo bloqueado de todos lados", aseveró.

Además, confirmó su relación con José Manuel, de quien aseguró está "enamorada". Finalmente, volvió a repasar a Luis al destacar que su nueva pareja "tiene cosas que él nunca va a tener en su vida. Una de ellas, es que no es un cafiche".

