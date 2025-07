"Me encanta": Daniela Aránguiz confirma romance con Cuco Cerda, 10 años más joven que ella

31 jul. 2025 - 10:25 hrs.

La panelista de "Only Fama", Daniela Aránguiz, confirmó los rumores que apuntaban a que se encontraba en una relación amorosa con José Manuel "Cuco" Cerda, hermano del reconocido chico reality, Raimundo Cerda. La confesión la hizo en la cara de nada más ni nada menos que su ex, Luis Mateucci.

Recordemos que todos los trascendidos en torno a este romance comenzaron hace algunos días, luego Cuco le dejara coquetos comentarios en una imagen en la que ella salía en bikini. "Tanta curva y yo sin frenos", fue uno de esos mensajes.

Daniela confirma romance

La especulación fue analizada en un programa de Canal 13, en la que se encontraba presente como panelista nada más ni nada menos que Luis Mateucci, uno de los más recientes ex de Aránguiz, con quien tuvo un mediático quiebre.

De hecho, cuando fue mencionado el nombre de Cuco, el argentino no dudo en lapidar esta opción. "Lo encontraría muy ridículo. Habló muy mal de él y de su hermano. Yo le pregunté y me dijo que no era él. Me lo negó y me mostró fotos de otro", reveló Luis.

"Eso no es amor, es pantalla. El único amor de Daniela Aránguiz en su vida es la televisión", sumó Mateucci, irritando a la panelista de "Only Fama" quien en un contacto telefónico con el programa decidió frenar a su ex y confirmar su romance con Cuco.

"Es verdad que estoy saliendo con Jose. ¡Y me encanta! Estoy saliendo hace harto rato con él", aseveró, repasando luego a Luis, afirmando que su actual pareja, "tiene cosas que él nunca va a tener en su vida. Una de ellas, es que no es un cafiche".

