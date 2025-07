Daniela Aránguiz revela que está emparejada con un hombre "mucho más joven": Este sería el galán que la conquistó

28 jul. 2025 - 17:08 hrs.

¿Daniela Aránguiz se está dando una nueva oportunidad en el amor? Todo indica que la panelista de "Only Fama" dejó en el pasado su historia con Jorge Valdivia y su mediático romance con Luis Mateucci, para comenzar una relación con un hombre bastante menor que ella.

Fue la propia Daniela quien confirmó que está feliz en el plano sentimental. La confesión surgió luego que la exchica "Mekano" recibiera duras críticas por subir un carrusel de fotografías a su cuenta de Instagram, posando en bikini.

Daniela Aránguiz revela que está emparejada con un hombre "mucho más joven"

Varias usuarias cuestionaron que se mostrara en poca ropa, mientras que otras opinaron sin filtro sobre su cuerpo. La opinóloga de 39 años no dejó pasar estos comentarios y grabó una serie de videos en los que respondió con todo a sus detractores.

"Caché unos comentarios súper heavy, y no heavy para mí, porque de verdad yo me siento en mi mejor momento, no me llega, al revés, me da mucha risa. Lo que más me sorprende es que son mujeres las que te comentan: 'oh, se te ve una guatita de embarazada', 'oh, qué van a decir los hijos'", afirmó.

Daniela Aránguiz/Mega.

En esa misma línea, manifestó su preocupación por aquellas mujeres que sí les afectan este tipo de mensajes y aclaró que "no es mi caso, me encanta, me encuentro minísima, me encanta generar envidia, me fascina, lo disfruto".

Acto seguido, jugó al misterio diciendo: "Mejor, ni les cuento…", para luego lanzar una llamativa revelación. "Incluso, puedo tener la suerte de estar saliendo con un hombre mucho más joven que yo, y minísimo. Más adelante, si es que esto sigue, les contaré".

Semanas atrás, Daniela fue vinculada amorosamente con José Manuel Cerda, de 29 años, más conocido como "Cuco", hermano de Raimundo Cerca. En ese entonces, ella desmintió los trascendidos señalando que "con José no ha pasado nada, ni siquiera le he dado un beso. Él es mucho más chico que yo".

De hecho, en una de las últimas publicaciones de Daniela, José Manuel le dejó un coqueto mensaje: "Tanta curva y yo sin freno", a lo que la opinóloga respondió con un emoji de corazón. Por ahora, ella no ha confirmado que este sea el galán con el que está en pareja.

Comentario de José Manuel Cerda

