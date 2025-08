Daniela Aránguiz reflexiona tras feroz ataque a Luis Mateucci: "Saben que soy impulsiva, después me arrepiento de las cosas"

01 ag. 2025 - 17:25 hrs.

Una profunda reflexión fue la que hizo Daniela Aránguiz en su cuenta de Instagram, tras haber atacado públicamente, en un programa de televisión, a su expareja Luis Mateucci, acusándolo de aún deberle dinero y, que durante sus encuentros íntimos, debía tomar pastillas vigorizantes.

A través de una historia de Instagram, Daniela aseguró que no volvería a referirse desde sus vacaciones en Estados Unidos al tema que la tiene enemistada con Luis Mateucci, ya que el principal objetivo era desconectarse de lo que ocurre en el país.

La reflexión de Daniela Aránguiz

"Les quería comentar varias cosas, hoy día les iba a hacer un live, pero al final no lo voy a hacer porque estoy de vacaciones. Me tomé 3 semanas, me quería desconectar de todo lo que pasa en Chile, por eso viajo, aprovecho mi casa en Estados Unidos", dijo de entrada.

En esta línea, confesó luego que fue una amiga quien le alertó que estaban hablando de ella en un programa de farándula, con Luis Mateucci presente.

"Yo ni siquiera tengo canales chilenos acá y me contó lo que estaba pasando en un canal de televisión. Saben que soy impulsiva, después me arrepiento de las cosas que hago porque son como de las entrañas, de repente por defender, o no me gusta que la gente diga que yo hablo mal de otras personas cuando no es así, pero me equivoco, soy un ser humano", aseveró.

Por lo anterior, dejó en claro a todos que no volverá a referirse al asunto. "Tomé la decisión de no hablar más del tema, lo voy a dejar ahí y que digan lo que quieran, yo estoy tranquila, pasándolo bien, disfrutando de mis vacaciones. Lo que más me molesta y me da pena, es que las cosas lindas que me pasan en la vida se empañen, o se involucre gente que no tiene nada que ver, porque al final es penca, es triste", cerró.

